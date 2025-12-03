Paolo Belli, intervistato dal settimanale Gente, ha celebrato l’amore per sua moglie Deanna senza dimenticare Ballando con le stelle 2025.

E’ stato un percorso ricco di emozioni quello di Paolo Belli a Ballando con le stelle 2025; vent’anni al fianco di Milly Carlucci per la narrazione delle performance e dinamiche dei protagonisti e poi, a gran sorpresa, per il 20esimo anniversario la proposta di vivere da protagonista la scena. “Quando ho ricevuto la telefonata a luglio pensavo fosse per dirmi che la collaborazione sarebbe finita”, racconta il cantautore a Gente: “Credevo fosse uno scherzo, invece…”.

Paolo Belli, chi sono la moglie Deanna e il figlio Vladik / La paura per la malattia: "La sfida più grossa"

Paolo Belli non credeva alle sue orecchie quando ha ricevuto la proposta di Milly Carlucci di prendere parte alla gara di Ballando con le stelle 2025. La fiducia costruita in questi anni è stato forse il punto cruciale della scelta condivisa: “Lei è come una sorella per me; i suoi consigli sono stati fondamentali nella vita quotidiana e professionale. E’ impossibile dirle di no”. Le parole rilasciate al settimanale Gente mettono in evidenza un legame importante che va ben oltre il connubio artistico che dura da circa un ventennio.

Alessandro Tomei, chi è e come è morto / Una lunga malattia, messaggio social di cordoglio di Paolo Belli

Paolo Belli ‘oltre’ Ballando con le stelle 2025: “Mia moglie Deanna sempre al mio fianco…”

Ovviamente, un focus importante per trovare coraggio e grinta, lo deve alla moglie Deanna; non solo nel merito dell’esperienza a Ballando con le stelle 2025 ma con riferimento a quando la sua carriera rischiava di subire una battuta d’arresto dolorosa: “Lei mi ha dato la forza di andare avanti e crederci… Siamo cresciuti insieme, pieni di sogni” – ha raccontato Paolo Belli al settimanale – “Se nei momenti difficili non ho sbandato e non smesso di pensare alla musica è merito di mia moglie Deanna, sempre al mio fianco”.

Paolo Belli, caos a Ballando: "Voglio abbandonare" poi l'incidente in studio di Anastasia/ Cos'è successo

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Gente, Paolo Belli spende ulteriori parole al miele per sua moglie Deanna reduce da un periodo difficile a causa della malattia. “Di sfide ne abbiamo affrontate ma quella iniziata un anno e mezzo fa è stata la più tremenda”. Il cantante e conduttore ha poi aggiunto: “Le ho dato il mio amore, tutto me stesso, e abbiamo vinto insieme questa battaglia”. Il pensiero torna poi a Ballando con le stelle 2025 e alle possibilità di vittoria al fianco di Anastasia Kuzmina: “Quest’anno sono tutti bravissimi, conosco i miei limiti ma punto a dare il meglio di me”.