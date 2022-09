Paolo Belli: “Mia moglie il mio pilastro”/ “Enzo Jannacci una figura fondamentale”

Paolo Belli, sessant’anni di cui trenta di carriera. A “Ora”, il cantante si è raccontato nella sua grande passione per la musica e non soltanto: “Ciò che mi rende orgoglioso sono le attestazioni di stima delle persone che quando mi incontrano per strada o dopo i concerti, mi ringraziano per quanto faccio in ambito musicale”. Sono tante le persone che ogni giorno gli dimostrano affetto e chiedono consigli, come racconta lui stesso: “Molti giovani che fanno il mio stesso mestiere mi avvicinano per chiedere consigli e perché, vedendo la mia passione, comprendono che ci sono ancora speranze per chi vuole essere un professionista della musica”.

La sua lunga carriera, ha avuto molto successo. Il trucco, a suo dire, è stata “Proprio la passione, ma anche la voglia di migliorarmi sempre”. Il cantautore ha compiuto sessant’anni, ma il bilancio è tutt’altro che negativo: “Comprendo che il metro della vita si sta accorciando e onestamente mi rode un po’, ma se guardo indietro capisco di aver avuto tutto ciò che sognavo: una bella famiglia, il lavoro che amo, tanti amici: Ho speso talmente bene i miei anni che non posso che essere felice”.

Paolo Belli: “Mia moglie il mio pilastro”

Il suo nuovo singolo, “Parlare con i limoni”, è un omaggio a Enzo Jannacci: si tratta infatti di una sua canzone in chiave reggae. Enzo, che per Paolo Belli è stato importantissimo, è sempre nei suoi pensieri: “Jannacci rimane una figura incredibile per le sue sfaccettature: medico, musicista, jazzista, cantautore, compositore, insomma, una personalità ed una sapienza enormi. Per quanto riguarda l’aspetto umano, mi ha insegnato a non prendermi troppo sul serio e a dare peso alle cose che veramente contano nella vita”.

Sono tanti gli aneddoti tra Paolo ed Enzo, come racconta a “Ora” il cantante: “Ricordo una sera che dovevamo esibirci, ma stava per arrivare il temporale e lui, con incredibile candore, disse: ‘Va be, se pioverà, andrà a casa dalla mia famiglia, posso cantare anche un altro giorno’. Ecco, questo era Enzo: leggerezza e capacità di sottolineare ciò che veramente è importante nella quotidianità”. I suoi pilastri nella vita fanno parte della famiglia: “Mia moglie, che mi supporta e sopporta. Non è facile starmi accanto. Ovviamente in passato i miei genitori che non hanno mai ostacolato la mia passione e la band che da trent’anni condivide con me questo amore per la musica”.











