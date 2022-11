Paolo Belli: “Ormai non mi chiamava più nessuno”/ “Mia moglie mi ha salvato dalla crisi”

Paolo Belli e la svolta a Ballando con le stelle: “Milly mi ha cambiato la vita”

Paolo Belli, ex leader dei Ladri di Biciclette, lavora nel cast di Ballando con le stelle dal 2005. Il talent show è stato una svolta per lui che a Il Messaggero, racconta il suo rapporto con Milly Carlucci. Il musicista dichiara: “In tv mi vede gente di ogni età, che spesso viene ai miei concerti, e non finisco mai di imparare. E poi c’è Milly, che mi ha cambiato la vita”.

Paolo Belli continua parlando della conduttrice: “Mi ha insegnato educazione e professionalità. Disciplina e concentrazione. Io prima ero solo un istintivo, con lei ho capito l’importanza dello studio e dei dettagli. Mi ha indicato nella misura il modo migliore per entrare nelle case degli italiani“. E ancora: “Quando faccio una riunione con lei vado un po’ nel pallone e mi viene da dire parole di cui a volte non conosco neanche il significato. Lei e altre due persone, che rispetto enormemente, mi fanno questo effetto: Gianni Morandi e Red Ronnie. Comunque sia, oggi lo posso dire: nella vita mi è andata benissimo”.

Paolo Belli e il periodo di crisi: “Ci ha pensato mia moglie a me”

Paolo Belli ha attraversato un periodo di crisi dopo il suo addio ai Ladri di biciclette e lo racconta ai microfoni de Il Messaggero. Il musicista rivela che è stata la moglie a dargli sostegno in quel momento di buio: “Con mia moglie Deanna, che mi ha sempre detto di non mollare e che ai soldi per campare ci avrebbe pensato lei. “Sei nato per fare questo”, mi ripeteva“.

Paolo Belli aggiunge: “Faceva la parrucchiera, ora si occupa di me. Grazie a lei mi misi a studiare fino a quando non mi chiamò Piero Chiambretti, a metà del 1996, cinque anni dopo la mia uscita dai Ladri“. Poi, il musicista rivela cosa gli ha proposto Chiambretti: “Di partecipare al suo show su Rai3, Il laureato Bis. Ricordo che quel giorno, sabato mattina, stavo per buttare il telefonino: ormai non mi chiamava più nessuno. Ero diventato trasparente“.

