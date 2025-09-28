Paolo Belli a Ballando con le Stelle 2025 racconta le sue insicurezze: "Quando sono fuori dal palco si spegne la magia, sono un insicuro..."

Paolo Belli a cuore aperto davanti alle telecamere di Ballando con le Stelle 2025. Prima di scendere in pista da ballo, l’ex co-conduttore si racconta senza filtri e fa sgorgare libere le sue emozioni. “Mi commuovo, è la somma di tante cose. Sono felice, confuso, felicemente confuso, non lo so…”, dice. La sua insegnante, Anastasia Kuzmina, è felicissima di averla come allievo. “Mi emoziona che lui abbia accettato questa cosa perché è una storia bellissima. Perché come allievo è diverso. E’ emotivo e fragile…”, spiega l’insegnante. “Lei è meravigliosa e divertente però da me pretende il massimo ed io cerco di farlo anche se è dura”, racconta Paolo Belli durante le prove.

Poi si apre ancora sul suo vissuto, svelando alcune lati caratteriali inediti: “Sono disperato non mi ricordo niente, qui ho tanto da perdere e tanto da guadagnare, vorrei togliermi l’insicurezza. Chi mi conosce dice che ho poca stima di me, qui ci voleva una come Anastasia per avere autostima. Sono convinto che ce le faremo”, dice lo showman.

Paolo Belli combatte contro le sue insicurezze a Ballando con le Stelle: “Solo sul palco si accende la magia”

“Chi mi conosce bene sa che quando vado sul palco scatta una magica, che riesco ad essere me stesso. Tutto è molto sereno dentro di me, riesco a gestire ogni situazione. Fuori dal palco ho bisogno di una persona che mi tenga per mano”, confida Paolo Belli a Ballando con le Stelle.

Se ha deciso di mettersi alla prova è anche grazie a Milly, a cui lo lega un affetto sincero e indissolubile. “Quando mi ha chiesto di partecipare come concorrente, mi ha chiesto aiuto e io non potevo dirle no, perché mi ha dato tanto. A casa fa tutto mia moglie e non finirò mai di dirle grazie, mentre professionalmente sono i musicisti che mi salvano e ora qui in questa avventura stanno uscendo fuori cose meravigliose”, dice fiducioso Paolo Belli.

