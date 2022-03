Paolo Belli positivo al Covid/ “Scampato per due anni, ma ora inaspettatamente…”

Paolo Belli positivo al Covid 19. L’annuncio è arrivato dallo stesso cantante attraverso i social, dove ha pubblicato un messaggio per i fan nel quale annuncia di essere risultato positivo e di averlo scoperto durante un tampone di controllo. Dopo due anni di attenzione, “facendo uno slalom infinito tra produzioni tv, concerti, studio di registrazione”, il cantante ha contratto il Covid, scoprendolo durante un tampone di routine.

Come ha fatto sapere nello stesso post, Paolo Belli ha pochi sintomi. Proprio la positività al Covid ha permesso al cantante di lanciare un messaggio importante a favore dei vaccini: “Mi raccomando, vaccinatevi tutti e adottiamo ancora tutte le norme di prevenzione”, si legge su Instagram. Dopo aver contratto il virus, Belli ha dovuto rinviare la prima data del tour teatrale “Pur di far commedia”, in programma domani a Viterbo. La data verrà recuperata il 30 marzo.

Paolo Belli positivo al Covid: l’annuncio sui social

L’annuncio della positività al Covid 19 è arrivato dallo stesso Paolo Belli attraverso Instagram. Il cantante ha annunciato: “Ciao a tutti. Purtroppo… Sono risultato positivo al tampone. L’ho scampata per due anni, facendo uno slalom infinito tra produzioni tv, concerti, studio di registrazione… Sempre vivendo tutti gli impegni con il massimo dell’attenzione e della prevenzione. Ma questa volta, inaspettatamente, un tampone di controllo è risultato positivo. Ho pochissimi sintomi, e mai come ora è chiara l’importanza dei vaccini: mi raccomando, vaccinatevi tutti e adottiamo ancora tutte le norme di prevenzione, possiamo essere più forti del virus”.

La positività di Paolo Belli ha costretto il cantante a rinviare una data del tour, quella che si sarebbe dovuta tenere a Viterbo: sarà recuperata il 30 marzo prossimo. Come si legge nel post: “Siamo costretti a rimandare la prima data del tour teatrale di Pur di far commedia, che era in programma domani al Teatro dell’Unione di Viterbo: verrà recuperata il 30 marzo. Vi mando un abbraccio virtuale… Ci vediamo prestissimo in teatro!”.



