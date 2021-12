Paolo Belli/ “Simone Di Pasquale dovrebbe fare il giudice a Ballando con le Stelle”

Paolo Belli, ospite della trasmissione televisiva di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone, è intervenuto in diretta, commentando l’edizione di “Ballando con le Stelle” appena andata in archivio: “Il mio vincitore ideale per quanto mi riguarda è la produzione, in quanto è stata un’edizione molto complicata, per il Covid e per la presenza di molti cantanti. Tutti hanno un senso del ritmo, ma si cercava di fare brani non complicati per chi artista non è. Poi, Milly Carlucci… Ha vinto lei! La mia ballerina preferita? Tutte! Sono una più bella dell’altra”.

Nel prosieguo del programma, Paolo Belli ha evidenziato una curiosità legata alla coppia vincitrice dell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle: “Vito Coppola, maestro di Arisa, era al suo primo anno a Ballando e ha vinto. In finale ha affrontato Simone Di Pasquale, che quest’anno ha lasciato la trasmissione, di cui vinse la prima edizione con Hoara Borselli”. Ma quale sarà il futuro del ballerino, adesso che è un ex maestro di Ballando? “Simone Di Pasquale dovrebbe fare il giudice, chi meglio di lui? Se mettiamo una poltrona in più in giuria, lui ci sta perfettamente”.

