Paolo Benanti nuovo presidente di Commissione sull’AI per Informazione/ Religioso sostituisce Giuliano Amato

Paolo Benanti è il nuovo Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’informazione. Il teologo francescano sostituisce Giuliano Amato, che ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi dopo le critiche alla Premier Giorgia Meloni. La scelta è stata annunciata pochi istanti fa dal sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini.

“In questi mesi di lavoro ho potuto conoscere la sua competenza e il suo equilibrio. Per questo sono onorato che abbia accettato l’incarico. Torniamo al lavoro dopo le feste natalizie con fiducia e con il desiderio di giungere presto ad una prima relazione da presentare al premier Meloni e al collega Butti”, ha affermato. Le operazioni dei commissari dovrebbero iniziare martedì prossimo, il 9 gennaio. L’obiettivo è quello di andare avanti “con rinnovata determinazione nel lavoro intrapreso, consapevoli di quanto sia cruciale il settore dell’informazione e della necessità di indagare l’impatto dell’intelligenza artificiale su ogni suo aspetto portando alla luce opportunità, rischi, delineando perimetri etici e possibili sinergie a tutela dell’occupazione e del diritto d’autore”.

Paolo Benanti nuovo presidente della Commissione sull’AI per l’Informazione: chi è

Paolo Benanti, il nuovo Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’informazione, è un presbitero e teologo del Terzo ordine regolare di San Francesco. Insegna alla Pontificia Università Gregoriana. Prima che gli venisse affidato il ruolo di sostituto di Giuliano Amato, era già consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia.

A ottobre scorso, inoltre, il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, lo ha inserito nei 39 esperti provenienti da varie parti del mondo che compongono il neonato New Artificial Intelligence Advisory Board, un gruppo incaricato di valutare i rischi, le opportunità e definire una governance internazionale dell’AI in vista del Summit sul futuro in programma per il 2024. Poco prima era divenuto anche componente di un nuovo Comitato di Coordinamento per il supporto al Sottosegretario di Stato Alessio Butti nell’aggiornamento delle strategie sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La figura del religioso ha dunque ampia esperienza in questa materia.

