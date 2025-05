Al Concerto Primo Maggio 2025 ci sarà spazio anche per un omaggio-ricordo al grandissimo Paolo Benvegnù, cantautore e chitarrista scomparso prematuramente lo scorso dicembre 2024. A distanza di pochi mesi dalla sua morte, i Benvegnù si riuniscono sul palco del Concerto del 1 Maggio allestito nella location storica di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma per ricordare la musica e l’arte del cantautore venuto a mancare per un malore improvviso. Nella notte tra il 30 e 31 dicembre 2024, Paolo Benvegnù si è spento a soli 59 anni a causa di un infarto. Nato a Milano, l’artista da diversi anni aveva deciso di trasferirsi a Perugia nelle Marche con la sua famiglia.

A comunicare la morte di Paolo è stata proprio la famiglia con un comunicato stampa diffuso ai media: “compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque l’abbia incontrato sulla propria strada. Era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse”.

Paolo Benvegnù, come è morto l’artista di “E’ inutile parlare d’amore”

La morte di Paolo Benvegnù ha scosso tutto il mondo della musica e della discografica. Artista di grandissimo talento, Paolo ha saputo contraddistinguersi dalla massa proponendo un repertorio musicale di classe e di nicchia. La sua arte è stata riconosciuta e premiata dopo tanti anni di carriera dal prestigiosissimo Premio Tenco. Nel 2024, infatti, gli è stato consegnato la Targa Tenco per il disco “È inutile parlare d’amore” votato come il miglior album in assoluto dell’anno.

L’artista, morto a soli 59 anni per un terribile infarto, è stato ricordato anche dalla etichetta discografica che si è unita al dolore dei familiari, ma anche dei fan e del pubblico che l’ha omaggiato. “Nulla potrà colmare il vuoto che lascia la sua anima bella. Ci sarebbero tante cose da dire” – ha scritto la label precisando – “in questo momento teniamoci strette le sue parole e la sua musica”.