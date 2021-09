Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia fidanzati o solo amici?/ Avvistato ancora a casa di lei

A giugno erano circolare le prime voci su Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. Ma all’epoca l’ex velina bionda aveva smentito: “No, sono single e con Paolo c’è una lunga amicizia che mi lega alla sua famiglia, al figlio Davide e a sua moglie Matilde”. E su Instagram aveva scritto: “Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo, e sappiate che quando succederà voi sarei i primi con con cui lo condividerò”. In questi mesi estivi sono uscite foto di Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia insieme in barca in Sardegna, a Portofino e sembra che ci siano anche stai alcuni weekend nella casa di campagna dei Berlusconi. Sul numero di Oggi in edicola sono apparse nuove foto. Il fratello del Cavaliere arriva sotto casa di Maddalena: lei carica i bagagli e partono per il weekend. Una settimana dopo Berlusconi si presenta nuovamente a casa della ex Velina per trascorrere insieme la serata. Sono ancora semplici amici?

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: le relazioni passate

Maddalena Corvaglia è stata legata per 5 anni a Enzo Iacchetti, nonostante 28 anni di differenza. “Il nostro è stato un amore folle, poi ho capito che ero diventato suo papà. Dopo 6 anni ho cominciato a sgridarla per cose stupide”, ha confessato il conduttore anni dopo al Corriere della Sera. Il 28 maggio 2011 l’ex velina ha sposato lo statunitense Stef Burns (di 21 anni più grande), chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre 2011. Il 19 gennaio 2017 la coppia ha annunciato la separazione: “I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più”, ha scritto la Corvaglia sui social. Paolo Berlusconi è stato sposato con Mariella Bocciardo, con cui ha avuto due figlie: Alessia e Luna Roberta. Nel 1978, dopo aver divorziato dalla prima moglie, ha sposato Antonia Rosa Costanzo, con cui ha avuto altri due figli: Davide Luigi e Nicole Rose. Dopo il secondo divorzio è stato fidanzato con Katia Noventa (dal 1993 al 2000), con Natalia Estrada (dal 2001 al 2006) e con Carolina Marconi (dal 2012 al 2013)

