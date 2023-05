Paolo Berlusconi e Michele Cucuzza, ex fidanzati di Katia Noventa/ Storie finite per…

Katia Noventa e l’amore con Paolo Berlusconi

Katia Noventa è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 19 maggio. Nel salotto di Serena Bortone, la Noventa si racconterà senza filtri ripercorrendo anche le sue storie d’amore. In passato, parlando di amori famosi che ha avuto la Noventa, spuntano Paolo Berlusconi e Michele Cucuzza. La storia tra la Noventa e il fratello di Silvio Berlusconi è durata ben sette anni. La coppia, infatti, è stata insieme dal 1993 al 2000, anno in cui è poi arrivato l’addio.

Maria Luisa, sorella Katia Ricciarelli/ Morta a 29 anni. La sorella Anna in RSA

Una storia vissuta sempre con molta discrezione da parte di entrambi. Ad oggi, infatti, non ci sono molte notizie sui motivi che, all’epoca, portarono alla rottura. Dopo l’addio a Paolo Berlusconi, nella vita della Noventa arrivò Michele Cucuzza. Anche con il giornalista, tuttavia, la relazione giunse al termine e a spiegarne i motivi, in questo caso, fu proprio Katia Noventa.

Luigi Contu, chi è il direttore dell'ANSA/ Autore de “I libri si sentono soli”

Katia Noventa: ecco perché finì la storia con Michele Cucuzza

Nel 2001, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, Katia Noventa raccontò i motivi che portarono alla fine della relazione con Michele Cucuzza. A pesare fu la distanza dal momento che i due vivevano in due città diverse. ”Era da un po’ di tempo che le cose non andavano, quindi non è stata una decisione dettata dall’impulso, ma maturata lentamente. Tra noi è finita soprattutto per il fatto che abitiamo in due città diverse: Michele e Roma, io a Milano”, raccontò all’epoca la Noventa.

CHI È GINA ROVERE, ATTRICE ITALIANA/ "Anna Magnani? La frase sulle rughe è vera, io ero lì"

“Per un po’ di mesi abbiamo vissuto insieme a Roma. Sinceramente, però, non sono riuscita mai ad adattarmi. A Roma mi sentivo spaesata, senza i punti di riferimento che ho a Milano. Io lo aspettavo a casa senza fare niente. Inoltre, quando arrivava spesso era stanco e così non uscivamo neppure. Per un po’ di tempo abbiamo vissuto in questo modo, ma poi la mia personalità si è ribellata e a poco a poco ci siamo allontanati”, concludeva all’epoca sulle pagine di Gente riportate da AdnKronos.











© RIPRODUZIONE RISERVATA