Paolo Bertolucci, chi è e vita privata/ L’amicizia con Adriano Panatta e lo scherzo a Borg…

Paolo Bertolucci e lo scherzo a Borg: “Lo piantammo una sera in autostrada…”

Paolo Bertolucci è entrato nella storia per essere considerato uno dei migliori doppisti del tennis italiano. Come singolarista Bertolucci vanta 4 successi nel circuito Atp, ma anche 5 finali, una semifinale nel 1973 agli Internazionali d’Italia (sconfitto al 5° set da Ilie Nastase) e un quarto di finale al Roland Garros sempre nel ’73. Compagno di doppio inseparabile di Adriano Panatta, Bertolucci ha partecipato a 5 finali di Coppa Davis, quattro da giocatore e una da capitano. Abbandonata l’attività agonistica all’inizio degli anni Ottanta, è stato dei responsabili del Centro tecnico federale di Riano. Nel 1997, dopo le dimissioni di Adriano Panatta da capitano di Coppa Davis, Bertolucci ha guidato la squadra italiana nella semifinale di Norkoping (persa 4-1 contro la Svezia), e l’anno dopo nella finale di Milano, persa ancora contro il team scandinavo. Il suo anno d’oro è stato il 1973, durante il quale pur non vincendo nessun titolo è riuscito, grazie a diversi buoni piazzamenti, a raggiungere il suo best ranking alla posizione n. 12.

Lui e Adriano Panatta da giovani non erano certo ricordati per la loro sobrietà. Al contrario erano etichettati come i ragazzacci del tennis italiano sempre pronti a fare baldoria, ad andare a feste mondane e a frequentare molte donne. Sono celebri gli scherzi che il duo italiano combinava a un certo Bjorn Borg. In un’intervista a Repubblica, Bertolucci aveva raccontato: “Quante gliene facevamo al numero uno del mondo. Una sera lo piantammo in autostrada mentre dalla Germania andavamo in Austria per un torneo. Mi accordai con Adriano per inscenare un finto litigio: “Adrià che palle sto svedese non parla mai, molliamolo qui, E lui, prontissimo: “Sì basta, fallo scendere” E Bjorn scese! Lo raccattammo un quarto d’ora dopo mentre, sconsolato, si stava incamminando per non so dove”.

Paolo Bertolucci e il rapporto con Adriana Panatta: “Abbiamo litigato tante volte…”

Paolo Bertolucci è attualmente commentatore televisivo per Sky Sport. Nel 2015 ha pubblicato per l’editore Ultra sport la sua biografia, “Pasta kid”, nomignolo affibbiatogli dal famoso giornalista americano Bud Collins per la sua passione per la buona tavola e il fisico non proprio atletico. Il rapporto tra Paolo Bertolucci e Adriano Panatta è contrassegnato anche da aspre discussioni: “Panatta? Lo salva che è una persona buona e con uno così non puoi restare arrabbiato. Ma abbiamo litigato un sacco di volte, dentro e fuori dal campo. Non saremmo potuti essere più diversi: lui di famiglia socialista, io liberale, lui giocava a sinistra, io a destra, lui non si dà mai pace, io sono un tipo tranquillo. Una volta alla Royal Albert Hall di Londra nel presentarci dissero che lui era one of the most handsom men in Europe, uno degli uomini più affascinanti d’Europa, e io ero the shorter, quello più basso. Ma nella coppia ero il regista che creava e preparava il piatto, lui il bel ragazzo che dava il colpo del ciuffo. Lui prima di colpire la palla si spostava i capelli con la mano e loro gridavano: A-dri-a-no! Ma il colpo lo avevo preparato io”, aveva spiegato con ironia.

