Paolo Bertolucci, il legame con Adriano Panatta e il curioso regalo che fece a lui e alla sua prima moglie

Benché sia stato un grande campione, in tutti questi anni Paolo Bertolucci è riuscito a tenere ben salda la privacy legata alla sua famiglia e alla vita sentimentale. Da tempo è legato ad una donna di nome Lilli, a cui è profondamente legato. Così come lo è con sua figlia Irene, chiamata così in onore dell’attrice greca Irene Papas. Sappiamo che la figlia di Paolo Bertolucci si occupa di cavalli e salto a ostacoli e tal proposito torna alla mente un simpatico aneddoto relativo al suo primo matrimonio con la prima moglie e al regalo che il collega Adriano Panatta gli fece per le nozze: un cavallo.

Tommaso Franchi si trasferisce a Roma per Mariavittoria Minghetti?/ Lei pronta ad aprire la sua casa

Un gesto dal significato profondo, certamente, ma che si rivelò piuttosto impegnativo per Bertolucci a causa dei costi di mantenimento piuttosto elevati per il cavallo.

Paola Bertolucci, amore e vita privata alla larga dalle luci dei riflettori

Al contrario di Adriano Panatta, Paolo Bertolucci è sempre stato piuttosto riservato e ha fatto sì che la sua vita privata e sentimentale non diventasse di dominio pubblico negli anni. Differenze caratteriali che il tennista ha bonariamente sottolineato in una intervista, evidenziando quanto fosse distante a livello caratteriale dall’amico Adriano.

Rocío Muñoz Morales, crisi con il compagno Raoul Bova/ Dai rumors choc alla smentita, qual'è la verità

“Io e lui non saremmo potuti essere più diversi perché lui di famiglia socialista, io liberale, lui giocava a sinistra, io a destra, lui non si dà mai pace, io sono un tipo tranquillo”, ha raccontato l’ex tennista. “Nella coppia ero il regista che creava e preparava il piatto, lui il bel ragazzo che dava il colpo del ciuffo”, ha ricordato ancora Paolo Bertolucci. Insomma, teneri aneddoti di un’amicizia bellissima, che è pur sempre una forma di amore.