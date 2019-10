Paolo Bonaiuti, morto ex portavoce Berlusconi/ Da Forza Italia al ‘tradimento’ in Ncd

È morto dopo una lunga malattia l’ex portavoce di Silvio Berlusconi, Paolo Bonaiuti: il giornalista ed ex parlamentare di Forza Italia è stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nei Governi Berlusconi II, III e IV rappresentando assieme a Gianni Letta uno dei massimi “consiglieri” politici e tattici del fondatore di FI. Non ce l’ha fatta, richiamato in cielo dopo una lunga malattia che negli ultimi mesi lo aveva costretto in una clinica romana: Bonaiuti è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’epoca d’oro del Berlusconismo nella Seconda Repubblica, sapendo intercettare i problemi e i temi per il dialogo tanto interno alla Coalizione di Centrodestra quanto con le opposizioni. Ne è un esempio la reazione profondamente scossa dell’ex responsabile comunicazione di Renzi, oggi deputato Pd Filippo Sensi: «Molto addolorato per la scomparsa di Paolo Bonaiuti, è stato un gentiluomo a Palazzo Chigi». Lo stessi Sensi ha ricoperto lo stesso incarico di Bonaiuti tanto nel Governo Renzi quanto in quello Gentiloni.

PAOLO BONAIUTI, QUELL’ADDIO “AMARO” AL CAV

Nel giorno in cui la politica è rimasta shoccata per diverse ore per il malore di Matteo Salvini, questa seconda e ancor più grave notizia colpisce tutti: da politici a giornalisti, come racconta bene l’ex direttore di Repubblica Mario Calabresi «Paolo #Bonaiuti prima di #Berlusconi ha avuto tante vite: giornalista, inviato per il mondo, ragazzo ribelle. Un giorno trovai una sua foto degli Anni Sessanta, con i capelli lunghi sulle spalle, sdraiato a fumare sul prato di un’università californiana. Mi piace ricordarlo così». Decisamente critico col Berlusconismo anche l’ottima penna della Stampa Jacopo Iacoboni che su Twitter ricorda così quell’ex portavoce gentiluomo «È morto Paolo Bonaiuti, lo storico portavoce di Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi. Era una persona correttissima, anche e soprattutto con noi giornalisti che certo non eravamo berlusconiani. Lezione che mette malinconia, pensando all’oggi». Dopo anni di permanenza in Forza Italia e nella Casa delle Libertà nel 2014 arriva poi il “tradimento” con il passaggio insieme ad altri colonnelli di FI nel nuovo partito di Alfano, l’Ncd (Nuovo Centrodestra): per 18 anni ombra di Berlusconi, passa poi con l’ex delfino considerato “traditore” dall’ex Presidente del Milan «decisione difficile, sofferta, anche a lungo rinviata. pienamente motivata e già da tempo da divergenze politiche e da incomprensioni personali che si sono approfondite nell’ultimo anno. Faccio gli auguri a Berlusconi con l’affetto dei 18 anni in cui ho lavorato ogni giorno al suo fianco; Non c’è un momento che non tengo con me, mi porto dietro tutto, Je ne regrette rien, vorrei dire con la Piaf», raccontava nella lunga lettera inviata all’ex Premier dopo il passaggio in Ncd. Un signore, anche in quella occasione.

