Paolo Bonolis a Carlo Conti/ “Baudo si incavola quando lo chiamavo Pippone nazionale”

Paolo Bonolis e Carlo Conti si sono dati appuntamento sui social per una diretta Instagram con una serie di rivelazioni assolutamente imperdibili. I palinsesti televisivi si sono completamente stravolti per via dell’emergenza Coronavirus e, mentre in tv vanno in onda solo le repliche dei programmi, lo show si è sposato sui social con dirette, video e chi più ne ha ne metta. Anche Paolo Bonolis e Carlo Conti non sono immuni dalle dirette Instagram dove oggi hanno deciso di incontrarsi intorno alle ore 17.00 sul canale ufficiale della Sdl.tv, la società di casting e produzione televisiva di Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis. I due si sono così ritrovati e insieme hanno condiviso con i tantissimi follower alcune rivelazioni sulla loro carriera e su alcuni colleghi. In particolare Bonolis si è soffermato sul grandissimo Pippo Baudo con cui ha avuto modo di collaborare in Rai durante “Luna Park”. “Pippo Baudo si inc….va tantissimo con me quando a fine puntata di Luna Park dicevo al pubblico ‘appuntamento domani con il Pippone nazionale” ha rivelato Bonolis all’amico Carlo Conti.

Paolo Bonolis e la proposta a Carlo Conti: “Sanremo insieme con Antonella Clerici valletta”

Paolo Bonolis e Carlo Conti sono amici di vecchia data prima che colleghi. I due, infatti, hanno lavorato insieme anche in Rai proprio durante il gioco a premi di successo “Luna Park”. Durante quest’esperienza i due hanno lavorato con il re della televisione italiana: Pippo Baudo. Conti andava in onda di mercoledì, mentre Bonolis il venerdì. Un’esperienza che i due ricordano ancora oggi con grandissimo piacere. Durante la diretta Instagram, Bonolis ha ripoto anche alla domanda di alcuni fan, tra cui quella di un ragazzo che ha chiesto ad entrambi se avessero mai pensato alla possibilità di fare uno show televisivo insieme. Bonolis allora prendendo spunto proprio dalla domanda del ragazzo ha rilanciato una proposta all’amico Carlo Conti: “La butto lì come format tv: tu ti fai i cantanti tuoi, io mi faccio i miei e vediamo chi vince. Una gara con il pubblico che vota; io faccio il mio spettacolo e tu il tuo spettacolo, così si hanno i miei e i tuoi vincitori. Magari Antonella Clerici valletta contesa tra i due”. Conti ha prontamente replicato alla proposta di Bonolis dicendo “ci sto”. Chissà che la cosa non possa arrivare ai vertici Rai e Mediaset e che in futuro i due non possano davvero condividere lo stesso palcoscenico insieme. Intanto Bonolis, poco prima di concludere la diretta Instagram, ha rivelato di essere pronto a rifare “Il senso della vita” e che il ritorno in tv del programma dipende solo da Mediaset.



