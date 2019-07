Paolo Bonolis a Formentera/ Video: show anche in vacanza “un matto fantastico!”

Paolo Bonolis, messi da parte gli impegni televisivi dell’ultima stagione, ha deciso di concedersi una meritata vacanza in quel di Formentera, meta molto ambita dai volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Anche qui però, il mattatore romano non ha smesso di dare spettacolo e far divertire chi gli è intorno. Lo dimostra perfettamente un video pubblicato sul proprio account Instagram da Bruno Bortot, torinese d’adozione, ma diventato da alcuni anni una vera celebrità sull’isola per via di alcuni locali celebri scelti da migliaia di persone per l’aperitivo in spiaggia. Da qui sono passati volti noti come Jovanotti e, appunto, Paolo Bonolis. Un’amicizia, quella con Bonolis, ormai ventennale, come dimostrato dal messaggio che lo stesso Bortot ha riservato lo scorso 14 giugno al conduttore, in occasione del suo compleanno, postando una foto che li ritrae insieme: “Più di vent’anni sempre insieme… amicizia vera… di quelle che sono sempre più rare… auguri hermano!”. Questa volta però, il re italiano dei locali di Formentera ha deciso di postare un video con Paolo Bonolis protagonista indiscusso, in uno dei suoi amabili siparietti.

PAOLO BONOLIS A FORMENTERA IN VACANZA

“Quando i gatti vanno al ristorante… i topi ballano!!!!”, scrive Bruno Bortot nella didascalia che accompagna il video con protagonista un effervescente Paolo Bonolis. Quest’ultimo, smessi i panni di conduttore, ha dato vita ad un vero e proprio show alla presenza di alcuni amici. Viso abbronzato, aria rilassata, look da turista, il mattatore si gode le vacanze e rivolgendosi a Mario, proprietario del locale nel quale sono ospiti, fa notare come tutti i presenti ognuno fa ciò che vuole. C’è chi è sdraiato sui tavoli, che per Bonolis si sono trasformati in una sorta di “sala mortuaria” e sulla base di ciò improvvisa un simpatico siparietto che ha fatto molto sorridere soprattutto i follower di Bortot, che hanno commentato con ironia. “Bonolis sempre un grande!”, “Matti fantastici”, “Unico”. Un vero e proprio showman, dunque, non solo davanti le telecamere nel corso dei suoi programmi tv ma anche in vacanza a Formentera con gli amici!

Visualizza questo post su Instagram Quando i gatti vanno al ristorante ….. i topi ballano !!!! Un post condiviso da Bruno Bortot (@brunobigsur) in data: 14 Lug 2019 alle ore 1:35 PDT





