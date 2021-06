Paolo Bonolis ad Amadeus “Con Mourinho alla Roma, cambia nome a tuo figlio”/ Il web..

Paolo Bonolis, ospite di Notte azzurra, lo speciale che Raiuno ha dedicato alla Nazionale di calcio italiana di Roberto Mancini che debutterà agli Europei l’11 giugno contro la Turchia, ha stuzzicato il collega Amadeus. Quest’ultimo è stato il conduttore della serata speciale e, insieme a Paolo Bonolis, ha dato vita ad un divertente siparietto. Entrambi tifosi dell’Inter, hanno gioito durante gli anni di Josè Mourinho che ha permesso ai nerazzurri di portare a casa il famoso Triplete. Per omaggiare lo Special One, Amadeus ha scelto di chiamare il figlio, nato dal suo amore con Giovanna Civitillo, proprio Josè. Una scelta che è stata commentata dallo stesso Bonolis durante Notte Azzurra. Nella prossima stagione calciastica, Mourinho tornerà ad allenare in Italia. Il tecnico portoghese guiderà la Roma e proprio per tale motivo il conduttore di Avanti un altro ha dato un consiglio al collega.

Il consiglio di Paolo Bonolis ad Amadeus su Mourinho

Paolo Bonolis, tifosissimo dell’Inter, ha fatto una scelta diversa rispetto ad Amadeus che ha chiamato il figlio Josè come Mourinho. Secondo Bonolis, con l’arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma, Amadeus dovrebbe cambiare nome al figlio. “Ora da padre, dovresti andare all’anagrafe e cambiargli nome, magari chiamarlo Romelu, Samir, Stefano, Nicolò o altro”, scherza Bonolis con Amadeus. La battuta di Amadeus ha scatenato il popolo del web che ha mandato in tendenza il nome di Bonolis anche per la battuta su Giorgio Chiellini: “In un Italia-Germania 1-0 nel finale, quando ci difendiamo con le unghie e con i denti, con tutti in silenzio, ecco Chiellini che respinge di testa e si butta che pare gli abbiano sparato dalle tribune.. questo in Italia può accadere, all’estero non lo so“, ha detto il conduttore.

