Uno sconosciuto colpisce Paolo Bonolis con degli schiaffi sulla nuca a Formentera: ecco la verità sul video che è diventato virale.

Paolo Bonolis è stato davvero aggredito a Formentera da uno sconosciuto? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i fan del conduttore dopo che un video, pubblicato su Tik Tok, è diventato virale. Nel filmato c’è Paolo Bonolis, in vacanza con la famiglia a Formentera dove trascorre ogni anno l’estate che si trova in spiaggia. La giornata, però, diventa surreale quando riceve alcuni schiaffi sulla nuca. Un gesto che spiazza Bonolis che non nasconde la propria contrarietà nel voltarsi e trovarsi di fronte l’autore del gesto stesso.

Il tutto è accaduto mentre Bonolis stava chiacchierando con un’altra persona. All’improvviso, però, è stato distratto sentendosi colpito alle spalle. Un video che ha attirato immediatamente l’attenzione degli utenti di Tik Tok e che è diventato virale in poco tempo.

Schiaffi alla nuca di Paolo Bonolis: ecco cos’è successo realmente

Nessuna aggressione a Paolo Bonolis sulla spiaggia di Formentera ma uno scherzo organizzato da Roberto Cenci, amico del conduttore nonché regista e autore di tanti programmi Mediaset. “Dramma a Formentera! Turista romano aggredito da psicopatico di Cologno Monzú. Skibidiboppi” è la didascalia del video pubblicato su Instagram da Piergiuseppe Cananzi.

Nel video, Bonolis appare visibilmente irritato dal gesto e, dopo che il filmato è diventato virale, sul profilo di Piergiuseppe Cananzi è stato pubblicato un altro video in cui Gigio D’Ambrosio, conduttore radiofonico, spiega: “Sull’Isola non si parla altro che dell’increscioso episodio”. Poi dà vita ad un’intervista all’autore dello schiaffo, Roberto Cenci, che divertito schiaffeggia anche il suo intervistatore. Uno scherzo tra amici, dunque, quanto accaduto a Formentera che ha divertito anche chi segue da anni Bonolis.

