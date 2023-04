Paolo Bonolis annuncia il ritiro: “Tra 2 anni lascio”/ E sulla moglie Bruganelli….

Paolo Bonolis annuncia il ritiro

Paolo Bonolis è stato ospite dell’ultima puntata di Felicissima Sera, trasmessa venerdì 7 aprile da canale 5. Il conduttore, ai microfoni di Pio e Amedeo, si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni importanti, tra le quali quelle sul suo lavoro. Sulla cresta dell’onda da anni, il conduttore ha portato a casa tantissimi successi. Nella prossima stagione televisiva tornerà in tv anche con una nuova edizione di Ciao Darwin e potrebbe essere uno dei suoi ultimi lavori. A Pio e Amedeo, infatti, ha confidato il desiderio di ritirarsi tra due anni.

“Se mi sono posto un limite lavorativo? Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più. Se mi ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”, le parole del conduttore che, tuttavia, sembra non aver ancora preso una decisione definitiva.

Paolo Bonolis e il rapporto con Sonia Bruganelli

Nel corso dell’intervista rilasciata a Pio e Amedeo, non poteva mancare il momento dedicato alla vita privata. Di fronte ad una foto del passato, Paolo Bonolis ha subito riconosciuto la moglie Sonia Bruganelli svelando qualche dettaglio in più del loro rapporto. “Questa è mia moglie! Cosa penso che adesso lei faccia televisione? Devo dire che sono molto contento, lei è felice, si diverte, le piace. Quindi se è contenta lei, sono contento anche io. Che sta con Signorini sono tranquillissimo”, ha detto il conduttore facendo riferimento anche al ruolo di opinionista di Sonia al Grande Fratello Vip.

E sui rumors che vedrebbero i due vivere in due casa diverse ha precisato: “Se stiamo in due stanze diverse? Sì, ma la casa è la stessa. Ma tra noi non c’è distanza, siamo a 10 metri. Certo che abbiamo ancora un bel legame, da tutti i punti di vista”.

