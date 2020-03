Paolo Bonolis, Barbara D’Urso “Vuole impossessarsi del Vaticano”/ “Il Santo Padre…”

Non è di certo passato inosservato L’Eterno riposo recitato in diretta tv domenica sera da Barbara D’Urso, durante “Live – Non è la D’Urso”, assieme al leader della Lega, Matteo Salvini. Una decisione, quella di pregare davanti a milioni di persone, che ha di fatto diviso in due il pubblico: da una parte, chi ha approvato la scelta della regina di Canale 5, in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo, dall’altra, chi invece ha condannato quel gesto, scelto solo per fare audience e davvero trash. Fra coloro che hanno espresso il proprio parere sulla vicenda, anche un altro conduttore di casa Mediaset, Paolo Bonolis, al timone in queste settimane (anche se repliche), di “Avanti un altro” e “Ciao Darwin 8”. Il grande tifoso interista è stato intervistato dal programma “Un giorno da pecora”, in onda su Rai Radio 1, e incalzato sull’episodio de L’Eterno Riposo ha ammesso di non aver assistito in diretta alla scena, ma di essersela fatta raccontare dalla moglie Sonia Bruganelli.

PAOLO BONOLIS E L’ETERNO RIPOSO DELLA D’URSO “VUOLE IMPOSSESSARSI DEL VATICANO”

«Ha detto ‘mannaggia la miseria, cos’è successo ieri. Mo’ te lo racconto‘ – le parole di Bonolis alla trasmissione radiofonica – stanno cercando di soppiantare il Santo Padre – ha aggiunto Paolo con la sua solita ironia tagliente – vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5». Il riferimento, ovviamente, è a Barbara D’Urso, e chissà se la collega avrà accettato o meno la “critica”. Anche il leader leghista è stato preso di mira sovente in queste ultime ore per l’Eterno riposo, e in molti hanno sottolineato la sua recente vicinanza alla fede, solo per ottenere più popolarità. Ma del resto si sa, fare politica vuol dire anche saper comunicare bene, e in molti sui social hanno sottolineato come le trasmissioni più seguite in questo periodo di crisi, siano le messe e i messaggi di Papa Francesco, di conseguenza, Salvini starebbe utilizzando gli argomenti utili alla propaganda: se poi sia giusto o sbaglio, questo è un altro discorso…



© RIPRODUZIONE RISERVATA