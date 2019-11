PAOLO BONOLIS/ “Berlusconi mi propose come portavoce di Forza Italia ma…”

Un successo senza fine per Paolo Bonolis, uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano. Mattatore televisivo, showman e diversamente ironico, il conduttore ha collezionato negli anni ascolti da capogiro, tanto da diventare uno degli ospiti più appetibili per tutte le trasmissioni. “Mentre prima la televisione era qualcosa che si guardava in comune, ora mentre i genitori guardano la televisione, i bambini vivono su altri vettori, sulla rete, su internet”, ha detto di recente a Non è l’Arena, parlando del suo Chi ha incastrato Peter Pan e la sua decisione di sconsigliare a Mediaset di trasmettere l’ultima edizione, “i personaggi non corrispondono più”. Nulla a che vedere con Avanti un altro?, che presto ritornerà in tv grazie alla guida di Bonolis e Laurenti. Un bel modo per iniziare il nuovo anno, visto che il programma ritornerà nel palinsesto della rete del Biscione il prossimo 6 gennaio. Oggi, Paolo Bonolis sarà invece ospite de Le parole della settimana, pronto a parlare del suo nuovo libro Perché parlavo da solo. Un’autobiografia fra il serio e il faceto in cui il volto noto dello Stivale si racconta a tutto tondo, spaziando dalla carriera alla vita privata.

PAOLO BONOLIS, L’INCONTRO CON BERLUSCONI

Alle prese con il tour, Bonolis condisce ogni presentazione di aneddoti finora rimasti sconosciuti. Come quella volta che si è ritrovato a cena con Silvio Berlusconi, un particolare che ha raccontato nei giorni scorsi al Teatro Eliseo di Roma, sul palco con Massimo Giletti e Walter Veltroni: “Mi invita a questa cena, dove vado con il dottor Presta e lì, a palazzo Grazioli, c’era Berlusconi, Gianni Letta, Bonaiuti. Facciamo questa cena e non capivo perché ero lì […] A un certo punto mi dice ‘Bonolis, per lei adesso un’idea che ho avuto che le darà nuovi orizzonti inimmaginabili per la sua vita. Abbiamo pensato a lei come portavoce di Forza Italia’. Io purtroppo preso un po’ da mio padre, un po’ da mia madre, dissi ‘A presidè, ma io manco l’ho votata a lei’”. La tecnologia è forse l’unico neo di Paolo Bonolis, ma per sua fortuna la moglie Sonia Bruganelli compensa questa difficoltà, prendendo le redini dei suoi social e del suo rapporto con il cellulare. Messo alla prova di fronte ai fan, a Paolo viene consegnato il cellulare di Enrico Brignano: Sonia ha deciso di dimostrare a tutti i presenti la sua incapacità persino nell’accendere il telefonino.

PAOLO BONOLIS E I PROBLEMI CON LA TECNOLOGIA

Incalzato dalla compagna, viene messo di fronte alla simulazione di una situazione frequente per chi è al volante: chiedere a Siri di chiamare l’assistenza stradale. Sul palco del Teatro Eliseo, nella Capitale, Bonolis si ritrova a parlare con la famosa suor Paola, la religiosa laziale che ha ospitato più di una volta nelle sue trasmissioni: “Ma chi è Siri?”, dice il conduttore. “Non voglio sapere niente, fammi attaccare”, aggiunge subito pensando che la Sorella voglia informarlo del risultato della partita dell’Inter. Alla domanda di Walter Veltroni su quale giorno vorrebbe rivivere, Bonolis risponde laconico: “Ce ne sarebbe uno in particolare, che però non vi dico”. Prima di concludere la serata, come scopriamo grazie ad una clip dei momenti migiori, il conduttore ha deciso di aggiungere un’altra delle sue perle: “Aspè, ve lo dico. Il giorno in cui mi sono accorto che c’era un sacco di luce a nostra disposizione”.



