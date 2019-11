Paolo Bonolis/ “Bim Bum Bam il mio primo grande successo” (Io e te di notte)

Paolo Bonolis ospite a “Io e te di notte“, il programma condotto da Pierluigi Diaco e trasmesso sabato 30 novembre 2019 in seconda serata su Rai1. Il celebre conduttore televisivo è pronto a raccontarsi tra vita privata e lavorativa a pochi giorni dal matrimonio della figlia Martina che a New York ha sposato l’uomo della sua vita. Un evento importante nella vita del conduttore che da gennaio 2020 è pronto a tornare in tv con la nuovissima edizione di “Avanti un altro”. Recentemente però Bonolis ha voluto ricordare uno dei suoi primi programmi di successo ossia Bim Bum Bam; un’esperienza indimenticabile che gli ha permesso di lavorare con grandi professionisti e con il mitico pupazzo Uan. Alzi la mano chi non è cresciuto a pane e bim bum bam nel finire degli anni ’80? Il programma, infatti, è stato un cult e continua ad esserlo ancora oggi nonostante siano passati più di 30 anni.

Paolo Bonolis: “Bim Bumb? Parlavamo ai bambini senza moine e birignao”

Dalle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Paolo Bonolis ha parlato di Bim Bum Bam condividendo anche alcuni suoi ricordi. “Uan è stato il compagno di viaggio del mio primo grande successo tv. Dopo i primi due giorni non era solo un pupazzo” ha detto il conduttore Mediaset che ricorda davvero ogni singolo momento di quel periodo della sua vita. Bonolis ha anche sottolineato come con Giancarlo Muratori, l’uomo che prestava la voce al pupazzo si preparavano alle puntate: “scrivevamo un canovaccio ma alla fine parlavamo senza filtri. E non tenevamo un cecio in bocca. Era uno spazio che stava rivoluzionando il mondo di fare tv”. L’obiettivo di Bim Bum Bam era semplice, ma al tempo stesso complesso: “volevamo parlare ai bambini senza moine e birignao. La personalità e la frenesia caratteriale di Uan sono oggi la mia cifra in tv”. Impossibile poi non ricordare l’amico Giancarlo Muratori, che prestava la voce al pupazzo scomparso nel 1995: “è stato un grande attore ma soprattutto un brav’uomo fuori dagli schemi”..

Paolo Bonolis: “Il Moma di NYC? Una scatola del…”

“Non dimenticherò mai i lunghi pomeriggi di divertimento. Enrico, Kitty, Mariagrazia, tutto il gruppo 80 che ha creato Uan” conclude Paolo Bonolis dalle pagine di Sorrisi. Intanto in questi giorni il conduttore ha fatto discutere per alcune storie postate dalla moglie Sonia Bruganelli sui social dove commenta in maniera davvero forte il museo Moma di New York. Il conduttore, arrivata nella grande mela per il matrimonio della seconda figlia Martina, si è recato con la moglie Sonia a far visita al museo di arte moderna che ha definito: “una scatola del ca**o con lo zucchero dentro”. Parole forti quelle pronunciate dal conduttore con la moglie che ha replicato: “Non ti ci porto più, non capisci l’arte”.



