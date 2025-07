L’infanzia di Paolo Bonolis è stata felice e serena. Nato a Roma, da papà di Milano e mamma di Salerno, ha vissuto una vita gioiosa con i suoi genitori, che si erano conosciuti a San Pietro da bambini, dove si rifugiavano per sfuggire alle bombe: “Abbiamo affrontato la vita con il sorriso e siamo ancora contenti. Sono figlio unico perché dissero ai miei genitori che la loro incompatibilità sanguigna avrebbe potuto provocare problemi al bambino. Per quello sono rimasti ad un figlio, ovvero me” ha rivelato a Verissimo.

La carriera di Paolo Bonolis è cominciata da giovanissimo, a vent’anni, sulla Rai: per diversi anni condusse infatti “3, 2, 1… Contatto”, un programma per ragazzi. È poi arrivata la Mediaset e la trasmissione “Bim bum bam”, che ebbe un successo straordinario. Mano a mano per Paolo Bonolis sono arrivati tantissimi altri programmi di successo: varietà, show e format vari tra Mediaset e Rai.

Paolo Bonolis ha legato il suo nome a diverse trasmissioni, come “Ciao Darwin”, “Chi ha incastrato Peter Pan” e di recente “Avanti un altro”: ha condotto inoltre il Festival di Sanremo nel 2005 e dopo ancora nel 2009, insieme all’amico di sempre Luca Laurenti. “Stiamo “insieme” da trentacinque anni: viviamo professionalmente insieme e anche in tante altre piccole circostanze. Gli voglio un bene profondo: sono figlio unico ma è come se lui fosse mio fratello” ha rivelato a Verissimo Paolo Bonolis.

Parlando ancora dell’amicizia con Luca Laurenti, Bonolis ha spiegato: “Ci troviamo bene perché siamo profondamente diversi ma entrambi accogliamo la diversità dell’altro con entusiasmo“. Tra loro, come spiegato dal conduttore, la chimica non è stata immediata ma si è rafforzata con il tempo, quando hanno imparato a conoscersi bene: “Luca è profondamente intelligente ma vive in un’altra dimensione. Questo provoca qualcosa di inaspettato ogni volte a me piace molto”.