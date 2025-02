Paolo Bonolis, nato a Roma nel 1961, ha cominciato la sua carriera televisiva conducendo una serie di programmi per bambini che hanno ottenuto un successo straordinario fin dagli esordi. Paolo, infatti, ha iniziato a condurre a soli venti anni il programma “3, 2, 1… Contatto!” per poi arrivare dopo due anni alla conduzione di “Bim bum bam”, un programma per bambini che ha avuto degli anni una popolarità incredibile tra i più piccolini, segnando intere generazioni. Il filone è proseguito per diversi anni, tanto che Paolo Bonolis è arrivato anche a interpretare diverse sigle dei cartoni animati.

Successivamente il conduttore è passato a condurre diverse varietà, anche in Rai: il conduttore ha avuto successo con “I Cervelloni” e poi ancora con “Beato tra le donne”, insieme a Martufello. Nel 1996, Paolo Bonolis è tornato a Mediaset dove ha iniziato un altro filone della sua carriera, con i programmi di intrattenimento. Nel 1998, infatti, il conduttore classe 1961 ha esordito con il varietà “Ciao Darwin” in compagnia di Luca Laurenti, suo collaboratore e spalla in vari programmi, già dai suoi esordi. Dal 1999 al 2000, Paolo Bonolis ha condotto “Chi ha incastrato Peter Pan?”, programma nel quale i bambini erano protagonisti: un grande successo, anche in questo caso, per il format ideato da Bonolis e dai suoi collaboratori.

Paolo Bonolis, chi è: i programmi in coppia con Luca Laurenti

Per quattro edizioni, Paolo Bonolis ha condotto “Striscia la notizia” in coppia con Luca Laurenti, al 2000 fino al 2003. Più avanti il conduttore romano è tornato in Rai, conducendo prima “Domenica In” e dopo ancora “Affari tuoi”. Nel 2009 a Bonolis è stata affidata la direzione artistica del Festival di Sanremo 2009: ancora questa volta si è presentato sul palco dell’Ariston insieme a Luca Laurenti. Nel 2011 la coppia ha lanciato “Avanti un altro!”, programma della fascia pre-serale di grande successo, che ancora oggi prosegue con la sua popolarità.