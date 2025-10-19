Paolo Bonolis, chi è il conduttore: dal successo in carriera alla separazione con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis fa ritorno nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale Cinque. Il noto conduttore e padrone di casa di Avanti un altro, negli ultimi anni come noto ha vissuto una pagina complica dal punto di vista sentimentale, vista la rottura con l’ex moglie Sonia Bruganelli. Dopo oltre vent’anni la loro storia d’amore è giunta al capolinea e il conduttore di Canale Cinque ha confidato come la rottura abbia inevitabilmente cambiato molte cose nella sua vita.

Paolo Bonolis, intervistato dal Corriere della sera, ha detto la sua sulle bugie, dopo le tante voci circolate sulla fine del suo matrimonio con la Bruganelli: “Chiunque mente. Tutti interpretiamo al meglio quello che gli altri vorrebbero che facessimo. Le bugie servono a smussare gli angoli, l’importante è non fare male a qualcuno” ha spiegato il conduttore di Canale Cinque che ancora una volta si sta laureando re del preserale con Avanti un altro sulle reti Mediaset.

Paolo Bonolis e il rapporto con Luca Laurenti

Riguardo invece al suo rapporto con l’amico e spalla di una vita Luca Laurenti, Paolo Bonolis ha ammesso tra le colonne del Corriere della sera: “Ci siamo separati professionalmente per tre anni, io sono andato in Rai, lui è rimasto con Costanzo. Non litigo mai con nessuno. Con Luca andiamo molto d’accordo, lui è speciale, molto intelligente, disincantato, sereno. Vive in una fase quantica diversa dalla nostra”.

I due qualche anno fa hanno regalato una delle pagine più emozionanti della storia della tv italiana, con una dedica di Luca Laurenti a Ciao Darwin che commosse l’amico Paolo Bonolis, a testimonianza della bontà del loro legame, capace di andare oltre tutto e che ha regalato grandi emozioni ai telespettatori.

