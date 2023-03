Paolo Bonolis, chi sono i 5 figli del conduttore televisivo/ Carriera e vita privata

Stefano e Marina, i due figli di Paolo Bonolis e Diane Zoeller: tra somiglianza e carriera negli States

Nel panorama attuale di conduttori italiani, Paolo Bonolis può essere agevolmente inserito tra i più imponenti e apprezzati; non solo della rete mediaset ma dell’intero palinsesto televisivo. I suoi programmi, a prescindere dal tema e dalla caratura, riescono a conquistare numeri di audience incredibili profilandosi come un vero Re Mida degli ascolti. Complice del suo successo sicuramente la sua verve, la sagacia e l’umorismo che alimentano i paragoni con i colossi della televisione italia; ma sicuramente buon merito ai suoi successi è da ascrivere alla bellezza della sua famiglia, impreziosita dall’amore di ben 5 figli.

LDA canta Mare fuori 3/ Web in tilt: la svolta dopo Sanremo 2023

La famiglia allargata di Paolo Bonolis di certo non genera carenze d’affetto al conduttore che, nel corso della sua vita, ha avuto due matrimoni e 5 splendidi figli. Due sono nati dalla relazione avuta con Diane Zoeller – con la quale pare abbia ancora un ottimo rapporto – gli altri invece sono nati dall’attuale matrimonio con la produttrice televisiva Sonia Bruganelli, nonché opinionista al GF Vip. Stefano Bonolis, primogenito del conduttore, vive stabilmente negli Stati Uniti e osservandolo è incredibile la somiglianza con il padre. Appassionato di sport e di viaggi, non ama condividere particolari aspetti legati alla vita professionale e oltre ad una breve relazione con Paola Caruso non sono reperibili ulteriori informazioni.

Donnamaria, urla fuori dalla casa del GF Vip per Antonella/ Lei piange di gioia e...

Silvia, Davide e Adele: curiosità e aspirazioni dei tre figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Anche la secondogenita di Paolo Bonolis, Marina, vive negli Stati Uniti ed è colei che ha avuto l’onore di donare il primo nipotino al fortunato conduttore. Anche nel suo caso sono difficili da reperire informazioni sull’attività professionale e privata: pare che sia principalmente impegnata nella sua attività di psicologa, così come la madre Diane Zoeller. La prima figlia avuta dal matrimonio attuale con Sonia Bruganelli è invece Silvia, attualmente 19enne e condizionata fin da piccola da una disabilità motoria. Le sue condizioni fisiche sono però migliorate negli anni, riuscendo comunque a ritagliarsi una propria autonomia per coltivare al meglio gli studi e sogni nel cassetto.

Luca Calvani “Vorrei invecchiare come regista”/ “Amo cucinare, faccio miele in casa”

Il secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli – nonché quarto figlio del conduttore – si chiama Davide ed ha di recente compiuto 18 anni. Come il padre vanta una forte passione per lo sport, in particolare per il calcio, e in passato non ha nascosto la medesima ambizione televisiva con particolare riferimento al proposito di partecipare al Grande Fratello. L’ultima arrivata della coppia è invece la piccola Adele, particolarmente legata alla madre e ancora ampiamente impegnata con gli studi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA