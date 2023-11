Paolo Bonolis conduttore del Festival di Sanremo 2025?/ Dalla smentita a Fiorello: “Io pensavo a…”

Sanremo 2025, la smentita sulla conduzione di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025? Da due giorni la notizia rimbalza su tutti i siti tra annunci smentite, repliche e controrepliche. Andando con ordine, dopo la battuta di Fiorello sul ‘conduttore da Canale5’ come presentatore della kermesse canora più longeva d’Italia, Dagospia aveva lanciato la bomba: si sta pensando a Paolo Bonolis come conduttore di Sanremo dopo Amadeus. Nel corso della serata di ieri, però, è arrivata la smentita dal quotidiano Domani, nel quale appunto si legge che non ci sarebbe nessuna trattativa con Paolo Bonolis per Sanremo 2025 e che il suo nome non sarebbe neppure ‘nei pensieri dei vertici Rai’.

Nelle scorse ore, però, arrivata la controreplica di Dagospia, Giuseppe Candela, infatti, su X (ex Twitter) ha rilanciato che non c’è una trattativa in corso ma hanno semplicemente rivelato le manovre in corso. Insomma ci sarebbe la volontà di avere Paolo Bonolis in Rai mentre da parte sua il conduttore inizia a dare segni di insofferenza verso il trash che, nonostante le buone intenzioni di Pier Silvio Berlusconi, ancora resiste a Mediaset.

Paolo Bonolis condurrà il Festival di Sanremo 2025? Dagospia lancia la bomba

Non passa giorno che non escano anticipazioni e indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo e mentre tutti sono concentrati sull’edizione del 2024 che vedrà la conduzione di Amadeus, Fiorello nel suo show mattutino di Rai2 ha lanciato la bomba su Sanremo 2025. Per il dopo Amadeus, infatti, si starebbe pensando ad un conduttore di Canale5 molto noto. Ed a questo punto subito dopo a lanciare direttamente il nome del prossimo conduttore del Festival ci ha pensato il sempre informato sito di Dagospia attraverso il giornalista Giuseppe Candela.

Giuseppa Candela su Dagospia, infatti, aveva lanciato la bomba: Paolo Bonolis sarà il conduttore di Sanremo 2025. Nel dettaglio, infatti, sul sito si legge: “Di chi si tratta ve lo sveliamo noi: Paolo Bonolis, ormai stufo dei programmini trash del Biscione.” Inoltre, ha aggiunto che nella trattativa ha un ruolo molto importante l’ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli: “E non è finita qui, vi sveliamo il gancio dell’operazione: il dg ha molto stima per l’ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli. Rossi e Bruganelli sono legati da due amici comuni che avrebbero favorito diversi incontri nei mesi scorsi.”

La replica di Fiorello: “Io veramente pensavo a Enrico Papi”

Ed alla fine su tutta questa vicenda, questa mattina a Viva Rai2 è arrivata anche la replica di Fiorello, colui da cui era partito il tutto: “Ieri ho detto che non ci sarà un conduttore Rai per il festival di Sanremo 2025. Non ho fatto nomi, era una battuta, una boutade, io sono un boutard…Ma è venuto fuori il nome di Bonolis. E veramente io avevo pensato a Enrico Papi!” Ed in effetti lo showman siciliano si era limitato a dire che molto probabilmente il prossimo conduttore potrebbe essere un volto di Canale5 come, oltre a Bonolis è anche Gerry Scotti.

Gerry Scotti, infatti, spesso viene indicato da siti e giornali come possibile co-conduttore del Festival al fianco di Amadeus. Ed inoltre mentre il conduttore di Ciao Darwin ha già all’attivo due conduzioni della kermesse, per Gerry Scotti sarebbe la prima volta. Insomma, per il momento è ancora presto per parlare di Sanremo 2025. Amadeus, infatti, è al lavoro per la prossima edizione su cui in questi giorni sono uscite molte indiscrezioni sui possibili cantanti in gara.











