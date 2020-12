Paolo Bonolis/ Dallo sketch delle 10mila lire alle polemiche con Brignano al funerale

Paolo Bonolis è un grande della televisione italiana e in questa veste questa sera proverà a rendere omaggio ad un altro grande, Gigi Proietti, morto il mese scorso nel giorno del suo 80esimo compleanno. Toccherà al conduttore fare la sua piccola parte nello speciale Gigi, che spettacolo in onda nel prime time di oggi di Rai1, ma cosa racconterà di lui? Chi ha seguito la carriera e i programmi di Gigi Proietti sa bene che i due hanno avuto modo di collaborare anche in Cavalli di Battaglia, lo show di Rai1, portando sul palco il memorabile sketch delle 10mila lire insieme ad un altro grande conduttore che ci ha lasciato negli anni scorsi, Fabrizio Frizzi. I tre hanno portato la scenetta sul palco e sicuramente questa sera passerà di nuovo in onda per ricordare la loro forza e la verve del mattatore romano.

Paolo Bonolis, polemiche con Brignano al funerale, cosa ricorderà questa sera il conduttore?

Paolo Bonolis era amico di Gigi Proietti tanto che ha voluto partecipare ai suoi funerali insieme ad altri colleghi ma proprio in quel frangente è scoppiata la polemica. Ma perché? In molti hanno notato che Paolo Bonolis si è avvicinato all’amico Enrico Brignano, disperato durante i funerali del suo maestro, ma in quel momento Flora Canto avrebbe alzato la mano per allontanarlo per paura del Covid (o altro). La polemica ha coinvolto e sconvolto i social fino a quando la stessa attrice e conduttrice alla fine ha smorzato i toni smentendo questa versione dei fatti perché di sicuro lei non si sarebbe mai permessa a fare una cosa del genere. Quello che è successo verrà a galla anche questa sera durante questo omaggio? Siamo sicuri e speriamo di no. Basta guardare il profilo Instagram di Paolo Bonolis per capire il legame con Gigi Proeitti. Il suo ultimo post è proprio dedicato a quello che ha etichettato come Cavaliere Nero, cosa racconterà di lui? Lo scopriremo stasera.



