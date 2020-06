Paolo Bonolis, discorso su integrazione Ciao Darwin/ Video: “Ma che ca**o stiamo a..”

Paolo Bonolis mette da parte l’ironia per un bellissimo discorso sull’integrazione durante Ciao Darwin 7. Nella replica andata in onda questa sera su Canale 5, rivediamo il conduttore prendere le parti di una concorrente di origini asiatiche, che scoppia a piangere nel confronto accesissimo tra Italiani e Stranieri. “Se siete qui a giocare a Ciao Darwin questa differenza, evidentemente, non c’è”, dice il celebre conduttore, dopo aver amorevolmente rassicurato la concorrente. “Ma di che stiamo parlando?”, sbotta Bonolis. “Il problema reale non è che loro (gli stranieri, ndr) siano qui, quello reale è che forse, se le cose non vanno bene, siamo noi a non essere in grado di gestirli. Non credo che loro siano un peso, noi dobbiamo essere una soluzione se possibile. Mi fermo qui…”. (Agg.Jacopo D’Antuono)

PAOLO BONOLIS: “NESSUNA DIFFERENZA TRA ITALIANI E STRANIERI”

Paolo Bonolis regala un momenti di riflessione nella replica della puntata di Ciao Darwin 7, in onda in prima serata su canale 5. La sfida tra italiani e stranieri, trasmessa per la prima volta il 22 aprile 2016, ha dato vita ad un dibattito intenso e profondo. Nell’esprimere le proprie opinioni, la squadra degli stranieri guidata da Justine Mattera e quella degli Italiani, capitanata da Claudia Ruggeri, hanno affrontato temi come il razzismo e l’integrazione. Non sono mancate anche dure reazioni come quella di una ragazza che, nell’ascoltare i discorsi, non ha trattenuto le lacrime attirando l’attenzione di Paolo Bonolis che, all’interno di una trasmissione allegra, leggera e divertente com’è Ciao Darwin, ha posto l’attenzione sul problema dell’integrazione razziale, ancora attualissimo nel 2020.

PAOLO BONOLIS, DISCORSO SULL’INTEGRAZIONE A CIAO DARWIN 7: “NESSUNA DIFFERENZA TRA ITALIANI A STRANIERI”

Anche una trasmissione d’intrattenimento come Ciao Darwin 7 può offrire spunti di riflessione come accaduto durante la puntata Italiani contro Stranieri. “In questo momento stiamo vivendo una trasmissione tv in assoluta leggerezza. Magari queste parole c’entrano ben poco con il contesto ma significano qualcosa. Se stasera siete qui (riferendosi alla squadra stranieri ndr) e state giocando insieme a loro (indicando gli italiani ndr) probabilmente questa immensa differenza che continuano a dire che esiste tra noi in realtà non c’è”, sono le parole dette dal conduttore parlando con una ragazza della squadra degli stranieri in lacrime. Bonolis ha poi esortato la ragazza a raggiungerlo facendola accomodare nella squadra degli italiani e invitando una concorrente degli italiani a prendere posto tra i concorrenti degli stranieri. “Probabilmente, se le cose non vanno bene, non è perchè arrivano loro. Probabilmente non le sappiamo gestire bene noi”, ha aggiunto ancora il conduttore.





