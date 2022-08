Paolo Bonolis e Fiorello gag sfottò a DAZN “Collegamento interrotto”/ Gelo in studio

Paolo Bonolis e Fiorello sono intervenuti in collegamento a Sky Sport 24 martedì 16 agosto 2022 e hanno approfittato dell’occasione per prendere in giro DAZN, di fatto “rivale” di Sky in termini di trasmissione in diretta degli incontri calcistici di Serie A. Proprio alla luce dei recenti problemi ravvisati dagli utenti in occasione della prima giornata del campionato, con l’impossibilità nella serata di domenica 14 agosto di accedere all’applicazione e, dunque, di seguire in diretta la sfida tra Salernitana e Roma, terminata 1-0 in favore dei capitolini con rete di Cristante, durante “Campo aperto calciomercato” su Sky i due protagonisti del mondo dello spettacolo, nonché tifosi nerazzurri, hanno inscenato una gag sfottò che ha fatto calare il gelo in studio.

Paolo Bonolis e Rosario Fiorello stavano giocando a tennis al Forte Village in Sardegna, quando il conduttore di “Avanti un altro!” ha dato il via alla gag, dicendo a Fiorello: “Se fosse DAZN…”. A quel punto, Fiorello non se l’è lasciato ripetere e ha finto di bloccarsi davanti allo schermo, seguito a ruota da Bonolis. Accortosi della situazione, il conduttore di Sky Leo Di Bello ha tentato di richiamare i due all’ordine, asserendo: “Fate i bravi, ragazzi. Fate i bravi, fate i bravi”.

PAOLO BONOLIS E FIORELLO PRENDONO IN GIRO DAZN: “COLLEGAMENTO INTERROTTO”, IMBARAZZO IN STUDIO A SKY

A quel punto, Fiorello e Paolo Bonolis non hanno minimamente ascoltato l’appello di Di Bello e hanno continuato a fare di testa loro e a mettere nel loro mirino comico DAZN: Paolo Bonolis ha addirittura messo una mano davanti alla telecamera, dicendo con voce meccanica “il collegamento è stato interrotto”, continuando a comportarsi così per tutto il tempo dell’intervista.

Nonostante la necessità di mantenere un tono serio e composto, anche a Leo Di Bello, mentre tentava di fermare l’onda comica generata dal duo formato da Paolo Bonolis e Fiorello, è scappato più di mezzo sorriso. Letteralmente divertiti, invece, i due protagonisti della gag, che, incuranti delle telecamere, si sono messi a ridere, finendo probabilmente per contagiare anche il pubblico a casa.

