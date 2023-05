PAOLO BONOLIS E LAURA FREDDI, PERCHÉ SI SONO LASCIATI/ “Volevo una famiglia e…”

Laura Freddi: “Ecco perché è finita con Paolo Bonolis”

La storia d’amore tra Paolo Bonolis e Laura Freddi è durata cinque anni e mezzo e, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 29 maggio, la showgirl ricorda quella storia. “Io e Paolo ci siamo conosciuti nel programma Belli Freschi ed io stavo sempre nascosta e lui mi notò. Poi quando l’ho conosciuto gli dissi che quando guardavo Bim Bum Bam, guardavo i cartoni ma cambiavo quando c’era lui in studio. Lui era affascinante, colto, ironico e mi ha insegnato tanto“, racconta la showgirl.

LEONARDO D'AMICO, COMPAGNO LAURA FREDDI/ L'aborto e la sorpresa della figlia Ginevra

Ma perché si sono lasciati? “Dopo cinque anni e mezzo, siccome ho sempre avuto questo spiccato istinto materno, ho sentito il desiderio di un figlio. Ci siamo lasciati per tempi sbagliati perché Paolo aveva già una famiglia e i figli lontani in America ed io una famiglia nuova. Ci vogliamo bene oggi”, aggiunge la Freddi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Patrizia, chi è la mamma di Laura Freddi/ "Ho avuto un edema polmonare e..."

Paolo Bonolis e Laura Freddi perché si sono lasciati?

Laura Freddi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è stata legata a Paolo Bonolis dal 1990 al 1995, dopo essersi conosciuti a Non è la Rai. Qualche hanno fa, Laura Freddi ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine della loro relazione: “Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli”, ha raccontato la conduttrice ospite di Vieni da me su Rai 1.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono davvero in crisi?/ Una frase scatena i rumor

Nel 2002, Paolo Bonolis ha sposato Sonia Bruganelli, dalla quale ha avuto tre figli. Negli ultimi anni Laura e Sonia sono riuscite a instaurare un bel rapporto, tanto che la Bruganelli ha voluto la Freddi come sua sostituta al Grande Fratello Vip nel 2021.

Laura Freddi e Sonia Bruganelli hanno litigato?

Lo scorso 19 maggio, Laura Freddi ha compiuto 51 anni. Donna Glamour ha voluto festeggiare la conduttrice pubblicando un post con una sua vecchia dichiarazione, nella quale parlava della relazione avuta con Paolo Bonolis: “Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”. Il post non è passato inosservato e Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua: “Beh… l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima”, ha scritto su Instagram convivendo il post sulla Freddi. Nessun astio tra le due, Laura Freddi, infatti, ha condiviso le parole di Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA