Paolo Bonolis e Mara Venier, doppi sensi in diretta/ “I video mentre stai scopando..”

Uno dei grandi protagonisti delle “dirette Vip”, ormai diffusissime nel periodo della quarantena, è sicuramente Paolo Bonolis. Ormai quello col conduttore è un appuntamento quasi fisso su Instagram e, in una delle ultime dirette, Paolo ha avuto modo di chiacchierare con Mara Venier. La conversazione inizialmente si è concentrata sul lavoro in tv, poi però ha avuto momenti particolarmente esilaranti. In particolare, come fa notare Il Giornale, non solo mancati i doppi sensi tra i due conduttori. Si è parlato infatti dei simpatici video pubblicati da zia Mara su Instagram in cui si dà alle faccende domestiche. “Lui mi fa dei video mentre io non me ne accorgo, mentre sto scopando.” ha allora ammesso la Venier, riferendosi a suo marito Nicola Carraro, autore dei video in questione video.

Paolo Bonolis e Mara Venier, botta e risposta malizioso su Instagram

Una frase, questa della Venier, che Paolo Bonolis ha colto immediatamente al balzo per fare una delle sue battute. Il conduttore ne ha infatti sottolineato il doppio senso: “Come fa a farti i video? Con chi stai scopando?”, ha allora chiesto con un tocco di malizia. Mara Venier non si è sottratta alla battuta ma ha specificato la situazione: “In terrazzo, con la scopa. Quando sto pulendo, scopando, qua sto sempre a pulì.” ha ammesso. Bonolis allora ha incalzato: “Perdonami, lo capisci da te che era fraintendibile”, mentre tra i commenti di coloro intenti a seguire la diretta non sono mancate battute ironiche e sarcastiche sul botta e risposta tra i due amatissimi volti della tv italiana.



