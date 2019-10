Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ “Le cose sono state complicate poi…” (Verissimo)

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ospiti a Verissimo

Una coppia di successo, in famiglia e nella vita lavorativa, questo rappresentato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che oggi si racconteranno ai microfoni di Silvia Toffanin in occasione dell’uscita del libro del conduttore, “Perchè parlavo da solo”. Alla soglia dei sessant’anni per il ragazzo di Bim Bum Bam è arrivato il momento di tirare le somme di una carriera piena di successi e di una vita privata fatta di battute d’arresto, fallimenti e qualche errore. Al suo fianco ci sarà l’amata moglie Sonia Bruganelli e proprio a lei il conduttore dedica le sue dolci parole quando confida che le sarà sempre grato per quello che è riuscita a fare in un momento difficile della sua vita legando insieme passato e futuro: “Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi”. Dall’altra parte lei ammette di non essere sempre stata molto forte e di essersi lasciata travolgere dalla sua condizione all’inizio di questa relazione: “Mi sentivo un po’ spaesata perché era un’eredità familiare importante. Lui aveva due bambini ed io ero molto giovane, tanto che nei primi tempi non credo di aver gestito al meglio la situazione. Poi, crescendo sono maturata e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”. Cos’altro racconteranno della loro bella vita insieme i due? (Hedda Hopper)

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis lanciano “Perchè parlavo da solo”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 19 ottobre 2019 condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. La coppia è felicemente sposata da 18 anni, anche se si sono fidanzati molto prima. Quale occasione migliore per raccontare la loro magica storia d’amore se non partecipando insieme al rotocalco televisivo di successo di Canale 5? Una partecipazione speciale visto che Paolo Bonolis all’età di 58 anni ha anche pubblicato “Perchè parlavo da sola”, il suo primo libro in cui ha raccolto alcune delle sue scritture private in cui parla di lavoro, televisione, ma anche della famiglia. Prima del matrimonio con Sonia Bruganelli, Bonolis è stato sposato con Diane Zoeller dal 1983 al 1988; un matrimonio da cui è nato il primo figlio Stefano che proprio in questi giorni si è sposato a New York con Candice Hansen e la secondogenita Martina.

Paolo Bonolis: “io sono assolutamente romantico, Sonia Bruganelli no!”

Poi è stata la volta di Sonia Bruganelli con cui si è sposato nel 2002 e dal cui matrimonio sono nati, Silvia, Davide e Adele. Un libro in cui Bonolis ha raccontato davvero di tutto: dall’incontro con un mito della televisione come Raimondo Vianello fino a quello con Freddie Mercury “che incontrai a una cena a Londra. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da quache altra parte…”. Naturalmente nel libro c’è tanto anche della moglie Sonia conosciuta al quiz Tira e Molla. Due persone completamente diverse, ma proprio per la regola degli opposti che si attraggono, il conduttore ha scritto: “io sono assolutamente romantico, lei no”. Il conduttore ha anche rivelato le difficoltà incontrate con la nascita del primo figlio: “quando è nato non ero abbastanza appagato dalla vita e non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Per lui ho sofferto, perché l’ho visto crescere fino ai quattro anni, poi l’ho perduto e poi l’ho ricercato. Oggi, finalmente siamo vicini” ha detto lo showman che parlando del figlio lo descrive come “libero, generosissimo e buono”.



