Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, perché avrebbero smentito la crisi/ L’indiscrezione

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: dalla notizia sull’addio alla smentita

Continua a tenere banco la notizia legata a una presunta rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Era stato Dagospia, la scorsa settimana, ad annunciare la fine della storia d’amore della coppia, che avrebbe dovuto dare comunicazione ufficiale a Verissimo. La notizia si è presto diffusa a macchia d’olio in rete e ha suscitato grande clamore, considerata soprattutto l’importanza che la coppia riveste nel panorama televisivo. Lui è uno dei più popolari conduttori del piccolo schermo, lei agisce nel dietro le quinte nel ruolo di imprenditrice e si occupa di scouting per i programmi del marito, oltre ad essere diventata negli ultimi anni protagonista al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista.

Grande Fratello Vip chi sostituirà Sonia e Orietta come opinioniste?/ Spuntano i nomi

La notizia del presunto divorzio è naturalmente arrivata anche alle orecchie dei diretti interessati. La coppia ha smentito categoricamente quanto riportato dal sito con un video su Instagram, in cui hanno ironizzato sui rumors a loro dire infondati. Tuttavia, emergono nuove indiscrezioni sul presunto addio della coppia, e arrivano direttamente dal settimanale Oggi.

"PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI SI SONO LASCIATI"/ Arriva la smentita, il video

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: perché avrebbero smentito la crisi

La storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, come riporta il settimanale Oggi nella rubrica Forse non tutti sanno che, sarebbe realmente al capolinea. “Si vogliono bene ma non è più amore“, si legge, confermando di fatto le voci trapelate nell’ultima settimana e prontamente smentite dalla coppia.

La rivista rivela inoltre per quale motivo il conduttore e l’imprenditrice avrebbero considerato la notizia infondata: “I diretti interessati smentiscono con forza, ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso“. Sarebbe dunque di natura economica il motivo per il quale, al momento, la coppia resisterebbe e avrebbe rigettato con forza ogni chiacchiericcio sul loro conto. Trattasi ovviamente di mere indiscrezioni, in attesa di scoprire se ci sarà un lieto fine su questa vicenda e se il travolgente amore della coppia resisterà allo scorrere del tempo.

Bonolis, battuta hot su Laura Freddi: "Amica di Sonia? Lo facciamo a tre"/ "Mio ritiro dalla TV? Ecco quando"

© RIPRODUZIONE RISERVATA