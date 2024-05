Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, riavvicinamento in corso?/ “Insieme a Milano”: scoop di Novella 2000

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli insieme a Milano: impazza il gossip con lo scoop di Novella 2000

È passato ormai un anno da quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Un epilogo sì triste, ma non rancoroso, visto che ad oggi i due hanno un ottimo rapporto, lavorativo oltre che personale. D’altronde, prima che essere ex coniugi, sono anche genitori che vogliono il meglio per i propri figli. Ed è proprio la bellezza di questa famiglia, che per anni ha fatto sognare tantissimi fan della coppia, che porta oggi molti a sperare in un ritorno di fiamma.

Motivo per il quale, l’indiscrezione lanciata da Novella 2000 nel suo ultimo numero in edicola, riaccende le speranze mai assopite dei fan. Paolo Bonolis pare abbia seguito la sua ex moglie Sonia Bruganelli a Milano, dove l’opinionista spesso si sposta per le puntate dell’Isola dei Famosi 2024.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, riavvicinamento in corso o semplice incontro amichevole?

“Cosa ci fa Paolo Bonolis a Milano?” si chiede la fonte, svelando dunque quelle che potrebbero essere le motivazioni di questo avvistamento: “Siamo al Pandenus, uno dei locali più glamour di Brera, nel cuore della città. Seduto a un tavolo all’aperto non passa inosservato Paolo Bonolis, il conduttore che vive a Roma, ma si trovava a Milano, solo, davanti a un calice di vino. […] poco dopo la ex moglie Sonia Bruganelli ha infatti postato nelle sue storie Instagram degli scatti proprio nello stesso locale, la notizia è dunque questa: i due erano a Milano insieme.”

L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2024 si trovava alla Locanda Pandenus situata al piano superiore del ristorante in cui è stato avvistato Paolo Bonolis, cosa confermata dal tag usato dalla stessa nel suo post su Instagram. Un incontro, quello a Milano dei due ex, che potrebbe essere tra due amici o familiari che trascorrono del tempo insieme, ma c’è chi spererà, di fronte a questo scoop, che si tratti di un primo passo verso un riavvicinamento di tipo romantico.











