Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli tornano insieme?/ Gossip di Nuovo Tv: “Lui continua ad amarla…”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: arriva il ritorno di fiamma?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, per anni, hanno formato una coppia bella e affiatata formando anche una splendida famiglia con la nascita dei figli Silvia, Davide e Adele. Un matrimonio che sembrava destinato a durare per sempre e che, invece, è finito per scelta di Sonia Bruganelli come ha svelato il conduttore di Avanti un altro. “La separazione da Sonia Bruganelli l’ho subita, non è stato facile”, ha raccontato al Corriere della Sera mentre a giugno 2023, dopo l’annuncio della separazione arrivata dopo 25 anni, a Vanity Fair, il conduttore aveva detto: “Siamo separati ma più uniti che mai”.

SONIA BRUGANELLI CONTRO PAOLO BONOLIS/ Cosa nasconde la "battuta" dell'opinionista all'Isola dei Famosi 2024?

Nonostante la separazione, tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non è mai venuto meno l’affetto e il rispetto. I due, infatti, continuano ad essere due genitori presenti trascorrendo tanto tempo insieme ai loro ragazzi. Un rapporto bellissimo sul quale il settimanale Nuovo Tv ha lanciato un gossip su quello che potrebbe essere il futuro.

Paolo Bonolis, perché è finita con Sonia Bruganelli: "La separazione l'ho subita"/ "Non facile ma giusta"

Il gossip di Nuovo Tv su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Secondo un gossip lanciato dal settimanale Nuovo Tv, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli potrebbero tornare insieme. Stando al gossip lanciato dal magazine, il conduttore sarebbe pronto a ricominciare con la moglie. ” Paolo continua ad amare Sonia anche se lei ha deciso di lasciarlo e tornerebbe da lei se solo lei lo volesse”, le dichiarazioni della gola profonda. Secondo quanto racconta la fonte a Nuovo Tv, inoltre, “se Sonia cambiasse idea lui tornerebbe indietro”.

Si tratta, per ora, di un gossip lanciato da Nuovo Tv a cui una gola profonda ha rilasciato dichiarazioni sull’ex coppia a cui sembrerebbe essere molto vicina. Ad oggi, tuttavia, i due sembrano due ex coniugi che, dopo essersi amati tanto, continuano a volersi bene dando ai figli la serenità che meritano.

Paolo Bonolis choc: "Freddie Mercury ci provò con me"/ "Chiacchierammo, poi ciascuno ha preso la sua strada"

© RIPRODUZIONE RISERVATA