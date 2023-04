Paolo Bonolis: “Freddie Mercury ci provò con me”/ “Eravamo in un locale a Londra e mi chiese…”

Paolo Bonolis ‘corteggiato’ da Freddie Mercury: la rivelazione a Felicissima Sera

Paolo Bonolis, ospite di Pio e Amedeo nell’ultima puntata di Felicissima Sera, racconta un aneddoto inedito che chiama in causa addirittura Freddie Mercury. Il celebre conduttore rivela infatti che, anni fa, il famoso cantante, leader dei Queen, ci provò con lui in un locale londinese.

“Stavo lì per una partita di beneficenza tra personaggi dello spettacolo italiano e quelli inglesi. Con me c’erano Gene Gnocchi, Corrado Tedeschi, Fargetta, Valerio Staffelli… però Freddie Mercury scelse me.” ha esordito Paolo Bonolis di fronte ai curiosissimi Pio e Amedeo.

Paolo Bonolis, il racconto: “Freddie Mercury ci provò con me…”

Il racconto di Bonolis è dunque andato avanti: “In che senso ci ha provato con me? Nel senso che siamo stati a chiacchierare e poi mi ha fatto capire che sarebbe stata una ‘felicissima sera’. Come me l’ha fatto capire? C’è stata una non vaghissima allusione, del tipo: ‘Dopo che fai?’ Io ho detto che andavo a dormire… Lui ha capito, è stato molto carino, ha voluto il mio indirizzo e poi mi ha mandato due biglietti omaggio, circa due anni dopo, per andare al concerto di Wembley. Io ci sono andato poi ma non ci siamo visti dopo il concerto, era stanco”, ha concluso con ironia il conduttore.

