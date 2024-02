Paolo Bonolis, futuro in Rai? AD: “Suo programma sarebbe perfetto”/E sull’arrivo di Barbara D’Urso…

Paolo Bonolis, si rafforza il ritorno in Rai con l’AD Roberto Sergio: “Un suo programma sarebbe perfetto”

In questi giorni sono incessanti le voci sull’addio di Paolo Bonolis a Mediaset, o più generale alla tv. Tuttavia, chiuso con Mediaset si potrebbero spalancare le porte della Rai. A dirlo è l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio che in un’intervista concessa al Italia Oggi ha rivolto un invito esplicito al conduttore: “Non so se sia stanco, so però che uno dei suoi programmi, Il senso della vita, sarebbe perfetto in Rai. In ogni caso al momento, non c’è altro da aggiungere.”

Laura Freddi: "Misi Paolo Bonolis di fronte a una scelta"/ "Volevo un figlio da lui ma non se la sentiva"

Paolo Bonolis sbarca in Rai? In una sua recente intervista al Corriere della Sera aveva confessato di essere stanco di condurre ma soprattutto di aver perso l’entusiasmo per i format che conduce. Non si ritrova più nei suoi programmi il cui più recente, Avanti un altro, ha ben tredici anni. Diverso, invece, è sempre stato il suo approccio a Il senso della vita, che Roberto Sergio abbia trovato la chiave giusta per farlo ritornare in Rai?

Pier Silvio Berlusconi riconferma Bonolis: "Avanti un altro torna il prossimo anno"/ "Blasi rimane ma..."

Barbara D’Urso, l’AD Rai frena sul suo approdo: “Per ora non vedo possibili aree di interesse comune”

In questi mesi anche il futuro di Barbara D’Urso in tv è incerto. Dopo la fine burrascosa con Mediaset, si è vociferato un possibile passaggio in Rai della conduttrice. Tuttavia la Rai si è sempre dimostrata molto scettica su tale possibilità e l’Ad Roberto Sergio ad Italia Oggi ha mantenuto il punto: “Per ora non vedo possibili aree di interesse comune” Certo è però che la conduttrice di cose da dire ne avrebbe tante ed infatti molti siti da tempo sostengono che i maggiori talk Rai da La volta buona a La vita in diretta da Domenica In a Da noi a ruota libera se la contengono per una gustosa e ricca intervista.

Giornalista attacca Bonolis ad Avanti un altro/ La replica è piccata: "Non ha capito una mazza"

Dunque Paolo Bonolis sembra sempre più vicino alla Rai, ma occorre attendere la fine del contratto con Mediaset per sapere quale sarà il suo futuro. Infatti in molti sanno che a sua volta anche Piersilvio Berlusconi in una conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi lo ha definito una risorsa e ha carta bianca su tutto ciò che desidera fare, su idee per prime o seconde serate. Mentre il futuro di Barbara D’Urso, esclusa la Rai al momento la pista più possibile sembra Discovery.











© RIPRODUZIONE RISERVATA