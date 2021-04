Paolo Bonolis gag con Justine Mattera: “lei laureata come Laurenti”/ Gelo in studio..

Piccola gag durante Avanti Un Altro! Pure di Sera tra Paolo Bonolis e la sua ospite Justine Mattera. In fase di presentazione la sosia di Marilyn Monroe racconta i suoi trascorsi scolastici. “Mi sono laureata in letteratura italiana”, racconta la concorrente. Paolo Bonolis la interrompe perché nota un’affinità con Luca Laurenti e tra il serio e il faceto le chiede se si siano laureati insieme. “Anche lui si è laureato!”, spiega Bonolis. Justine Mattera non capisce se il conduttore sia serio o meno, ma Laurenti conferma: “Certo! Uno nessuno centomila”. Cala il gelo in studio, ma il siparietto ormai è servito.

Justine Mattera e Luca Laurenti, carriere a confronto

Justine Mattera si è laureata n Letteratura italiana a Stanford nel 1994, poi si è trasferita a Firenze per studiare Storia dell’Arte. Anche Luca laurenti a quanto pare ha seguito lo stesso percorso di studi, per poi raggiungere la grande notorietà intorno agli anni novanta prima nei programmi di Gianni Ippoliti poi con il fortunatissimo e longevo sodalizio con l’amico fraterno Paolo Bonolis.

