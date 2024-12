Paolo Bonolis a tavola con una donna misteriosa al suo fianco: il gossip

Archiviata la separazione dopo una lunga storia d’amore, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno ripreso in mano le rispettive vite. L’autrice televisiva ha ritrovato il sorriso al fianco del ballerino e insegnante di Ballando con le stelle Angelo Madonia, sebbene nell’ultimo periodo si siano moltiplicate le voci di una presunta crisi in corso. Il conduttore di Avanti un altro!, invece, ha mantenuto un profilo basso e decisamente più riservato, schivando i riflettori del gossip e rimanendo nel silenzio.

Tuttavia, dopo il lungo amore al fianco dell’ex moglie, nella sua vita potrebbe esserci ora spazio per una nuova conoscenza. Come mostra una foto pubblicata da Gabriele Parpiglia sul proprio profilo X, infatti, il conduttore è stato pizzicato durante una cena seduto al fianco di una misteriosa donna bionda il cui volto, però, non è visibile. Il giornalista, lanciando questo scoop, ha anche scritto un messaggio a corredo della fotografia specificando: “Anticipazione: non è la Bruganelli. Auguro il meglio (se fosse) per lui“.

Paolo Bonolis, nuovo amore dopo la rottura con Sonia Bruganelli?

Chi è dunque la misteriosa donna bionda seduta al tavolo accanto a Paolo Bonolis? Esclusa ovviamente l’ipotesi Sonia Bruganelli, sono molteplici le interpretazioni che se ne possono dare, eppure non è chiara la natura del loro rapporto, se sono semplici amici o se è sbocciato qualcosa di più, né tantomeno chi sono gli altri commensali seduti al loro stesso tavolo del locale e non visibili nello scatto.

Intanto, però, il gossip è tornato a puntare i suoi riflettori su Paolo Bonolis, rimasto fuori dai radar della cronaca rosa nell’ultimo periodo in seguito alla separazione da Sonia Bruganelli. Non è chiaro, al momento, se ci sia ora spazio per un’altra donna nella vita del conduttore.

