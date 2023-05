Paolo Bonolis, il roseto rosso del papà morto fiorisce bianco/ Bruganelli toccante: “Vuoi dirci qualcosa…”

Paolo Bonolis, le rose rosse ‘del papà’ che non c’è più fioriscono di nuovo bianche

Un piccolo miracolo è quello che Sonia Bruganelli ha voluto testimoniare, pubblicando su Instagram la foto di un roseto bianco. Uno scatto che per chi non conosce la storia di queste rose potrà sembrare banale, senza significato, ma che invece racchiude una storia toccante. A raccontarla per la prima volta è stato Paolo Bonolis durante un’intervista di qualche anno fa.

“Le nostre rose erano sempre state rosse, anche per il giardiniere fu incredibile che fiorissero di bianco”, rivelava a Verissimo. E ancora: “Sonia era incinta. Mi disse ‘se non posso, portale un mazzo di rose bianche per la nascita della bimba’. Lui morì, nostra figlia Silvia nacque con alcuni problemi e la promessa venne dimenticata. A fine maggio, le rose del nostro terrazzo, da rosse, fiorirono bianche”.

Sonia Bruganelli immortala il roseto bianco e scrive un messaggio per il suocero

Ora questo piccolo miracolo è accaduto di nuovo. A testimoniarlo è stata Sonia Bruganelli che ha pubblicato su Instagram lo scatto del roseto in questione fiorito non con rose rosse ma con rose bianche. “Quest’anno vuoi di nuovo dirci qualcosa…” è stato il commento che l’opinionista ha affiancato allo scatto, chiaro messaggio al suocero che non c’è più. Una foto che ha conquistato migliaia di commenti da parte di tutti quei fan del conduttore e di sua moglie che ben conoscono ormai la storia delle rose fiorite bianche. Nessun commento, al momento, c’è invece stato da parte di Paolo Bonolis sulla fioritura delle rose bianche e il ricordo di suo papà Silvio.

