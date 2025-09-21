Paolo Bonolis, simpatico siparietto a Domenica In. Presenta lo chef Heinz Beck scherza: “Sembra Jannik Sinner”, riferimento a Fedez?

La prima puntata stagionale di Domenica In si apre con un omaggio doveroso alla grandezza e bellezza culinaria nostrana; un vero e proprio patrimonio che include cultura, storia e senso della famiglia. Per l’occasione, un collegamento speciale con una scenografia mozzafiato: un tavolo gremito con il Colosseo sullo sfondo, protagonisti Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis e la premier Giorgia Meloni.

Ognuno degli ospiti in collegamento ha offerto il proprio contributo sul valore dell’iniziativa, disquisendo sulle potenzialità indiscusse della cucina italiana. A prendersi la scena, con la sua spiccata e nota ironia, è presto Paolo Bonolis con un siparietto che rimanda a un recente dissing – con tanto di successiva marcia indietro – riguardante Fedez e Jannik Sinner. Per ricostruire la vicenda, il rapper ha di recente lanciato una nuova canzone dove, tra le barre, spicca una sorta di stoccata al tennista: ‘…Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler’.

Paolo Bonolis ‘come’ Fedez: l’accento di Jannik Sinner propizia una battuta del conduttore…

Ma cosa c’entra Paolo Bonolis con Fedez? Come anticipato, il conduttore è stato ospite in collegamento con Domenica In nello spazio dedicato alle peculiarità culinarie italiane. Tra una battuta e l’altra, impossibile non porre l’accento sul momento in cui si è ritrovato a presentare il noto chef Heinz Beck; quest’ultimo si presenta e, il conduttore, non riesce a trattenere una battuta. “Sembra Jannik Sinner!”. Dunque, ancora una volta l’accento del talento originario del Trentino Alto-Adige alimenta l’ironia di volti noti. Sicuramente genuino l’intento di Paolo Bonolis che, provando a leggere il siparietto anche con un altro punto di vista, potrebbe aver voluto irridere proprio la frecciatina di Fedez nella sua ultima canzone.