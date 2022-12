Paolo Bonolis “Io e Sonia Bruganelli viviamo in case separate, ecco perchè”/ “Stiamo insieme da 25 anni e…”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in case separate: “Un po’ di distanza è un riavvicinamento“

Nell’ultimo periodo si sono rincorse voci e indiscrezioni su una presunta crisi di coppia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A scatenare il panico è, in particolare, la decisione presa di comune accordo di vivere in due appartamenti separati, ma comunque adiacenti. Il settimanale Nuovo ha ricostruito questa vicenda, riportando anche le dichiarazioni del conduttore a riguardo: “Io e mia moglie non potremmo essere più differenti. Stiamo insieme da 25 anni e va benissimo. Però c’è bisogno che lei sia lei e io sia io. È merito suo aver intuito che un po’ di distanza in più in realtà è un riavvicinamento“.

La scelta è stata dunque presa di comune accordo e, sebbene la distanza tra i due appartamenti sia minima, sia il conduttore sia l’opinionista del Grande Fratello Vip 2022 ritengono che questa decisione potrebbe fare bene alla coppia. La distanza potrebbe infatti rinforzare il proprio amore: ognuno con i propri spazi, le proprie priorità e la propria individualità, ma uniti sempre e comunque da un amore sconfinato.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la scelta di vivere in due case separate

La decisione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha indubbiamente scatenato lo scetticismo e la curiosità di molti. A Domenica In, in particolare, il conduttore di Avanti un altro! è nuovamente intervenuto sulla vicenda rivelando: “Abbiamo solamente preso l’appartamento accanto, abbiamo costruito una porta perché Sonia ha piacere di avere la camera sua e il bagno suo. Se dormiamo assieme? Fatevi i c*zzi vostri!“.

Vivere da separati, nonostante un amore che dura da 25 anni. Paolo Bonolis non ha visto come una delusione o un segnale di crisi l’idea di Sonia Bruganelli ma, al contrario, l’ha accolta come una testimonianza d’amore. Al Corriere della Sera aveva spiegato: “Non mi dispiace perché è quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria. Non è certamente il mio percorso ma, essendo il suo, corrisponde in piccola parte a quello che avevo detto prima: è una specie di testamento biologico in vita. Va bene, ci sta, anche perché poi stiamo parlando di una differenza di 40 metri“.

