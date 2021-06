Paolo Bonolis/ “La malattia di mia figlia Silvia la cosa più pesante della mia vita”

Paolo Bonolis è tra gli ospiti di Notte Azzurra, una serata speciale dedicata al calcio condotto da Amadeus in prima serata su Rai1. Si tratta di un ritorno a casa per il popolare conduttore di Avanti un altro il cui futuro in televisione è ancora incerto; voci di corridoio parlando di un possibile accordo con l’azienda di Viale Mazzini, ma al momento tutto tace visto che Bonolis è tra le punte di diamante dell’ammiraglia Mediaset.

Non solo conduttore di successo, Bonolis è anche un padre e parlando proprio di figli in occasione di una intervista rilasciata a Il Messaggero si è sbottonato parlando della figlia Silvia. “La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo” – ha raccontato il conduttore che ha rivelato sulla figlia – “appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita.

Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”.

Paolo Bonolis e l’incidente ad Avanti un altro

Durante l’ultima edizione di Avanti un altro pure di sera, Paolo Bonolis si è ritrovato nuovamente a dover fare i conti con un piccolo incidente avvenuto ad uno dei concorrenti. Durante il gioco un concorrente doveva trasportare la moglie aggrappata per per vincere “l’equivalente del peso della moglie in birra”. Una volta entrata la moglie però l’uomo ha cominciato a correre inciampando e facendo cadere la donna per terra. Bonolis è prontamente intervenuto “perché l’ha buttata?” chiedendo poi alla signora – “si è fatta male la signora”. Per fortuna non è successo nulla di grave anche se il conduttore era prontissimo a interrompere la trasmissione.

A rassicurare i telespettatori ci ha pensato proprio Bonolis che, dopo la pubblicità, ha detto: “l’incidente non ha portato a niente. La signora Adriana è in perfette condizioni, ma soprattutto si è schiuso un nuovo orizzonte per il signor Luigi che non fa più la corsa, ma il lancio della moglie. Una nuova specialità, scaglia la signora. Più lontano uno lancia la moglie, più birra beve”.



