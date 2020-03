Paolo Bonolis/ Laura Freddi: “Volevo sposarlo, ma…” (Ciao Darwin)

Paolo Bonolis torna con le repliche di Ciao Darwin 8 in prima serata da sabato 21 marzo 2020 su Canale 5. Una decisione presa per contrastare Viva RaiPlay! di Fiorello su Rai1? Sembrerebbe proprio così, visto che inizialmente l’azienda del Biscione aveva programmato la messa in onda di “Quo Vado”, film campione di incassi di Checco Zalone. Un cambiamento repentino forse maturato dopo aver visto la programmazione della concorrenza, in particolare di Raiuno, che ha proposto in prima serata “Il meglio di Viva Raiplay!”, il programma evento condotto da Fiorello in esclusiva sulla piattaforma streaming dell’azienda di Viale Mazzini. Una nuova sfida televisiva quindi tra due mostri sacri del piccolo schermo pronti a contendersi la vittoria degli ascolti ai tempi del Coronavirus. Va detto che la decisione di Mediaset arriva anche dopo la polemica fatta dal conduttore che si è ritrovato sospeso il programma “Avanti un altro” nonostante le nuove puntate fossero già tutte pronte e registrate.

Paolo Bonolis sull’incidente a Ciao Darwin 8

L’ultima edizione di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate è stata una delle più seguite, ma anche una delle più discusse e criticate. In tanti hanno puntato il dito contro lo show di Paolo Bonolis che si è ritrovato costretto ad affrontare anche uno spiacevolissimo incidente che ha coinvolto il 54enne romano Gabriele Marchetti, concorrente rimasto paralizzato in seguito ad una caduto dai rulli nel gioco del Genodrome. Una vicenda davvero delicata su cui ancora oggi si sta cercando di fare chiarezza visto che c’è un’inchiesta in corso. In merito alla vicenda, Paolo Bonolis ha dichiarato a La Repubblica: “è una cosa terribile, può succedere in qualsiasi contesto, ma è successo qui: ci siamo adoperati per tutto quanto necessario, parliamo con la famiglia, mi risulta anche qualche piccolo miglioramento. Ma c’è un problema: niente di tutto quello che facciamo può contrastare l’onda disumana di sciocchezze dette e scritte da chi vuole sfruttare questa cosa. Da un lato, una verità: dall’altro c’è una violenta narrazione iperbolica nella quale si insinuano i parassiti del sensazionalismo. Impossibili da contrastare”.

Laura Freddi: “Volevo sposare Paolo Bonolis, ma…”

Paolo Bonolis è sicuramente tra i personaggi del momento. Dopo la polemica nata con Mediaset per la sospensione di “Avanti un altro”, quella della moglie Sonia Bruganelli sui social, anche Laura Freddi ha deciso di rivelare un segreto sulla loro storia d’amore. In passato, infatti, Laura Freddi e Bonolis hanno avuto una lunga relazione durata per circa tre anni. Un amore nato durante le registrazioni di “Non è la Rai”, ma terminato perchè il conduttore non voleva impegnarsi troppo. La Freddi, infatti, ha raccontato che voleva sposare Bonolis, ma il conduttore dopo il primo matrimonio naufragato non aveva in quel preciso momento intenzione di impegnarsi. “Le cose però sono andate in modo diverso e ne ho sofferto – ha dichiarato la showgirl -. Paolo aveva già un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte. Quando, dopo tre anni insieme, gli ho chiesto di concretizzare il rapporto, si è tirato indietro. Allora l’ho lasciato”. Ma non finisce qui, visto che la Freddi ha anche aggiunto: “mi ha poi chiesto di sposarlo. Ma a quel punto non mi sentivo più sicura. Paolo allora ha pensato che avessi un altro…”.



