Paolo Bonolis: “Laurenti non sa che c’è coronavirus”/ “Se abbiamo litigato? Caz*ate”

Paolo Bonolis, come tanti suoi colleghi, a casa per l’emergenza coronavirus, trascorre il tempo concedendosi anche delle dirette su Instagram. Durante quella con l’amico e autore Marco Salvati, il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin, programma tornao in onda in replica il sabato sera su canale 5, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Luca Laurenti. Alcuni giorni fa, alcuni rumors, avevano diffuso la notizia di una lite tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti e c’era anche chi parlava di una separazione artistica della coppia. A smentire tutto, però, è lo stesso Bonolis che, durante la diretta Instagram con Marco Salvati, ha detto: “Se abbiamo litigato? “Cazza**e. Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.

PAOLO BONOLIS: “LUCA LAURENTI? NON SA CHE C’E’ IL CORONAVIRUS”

Se Paolo Bonolis continua a mantenere un contatto diretto con i fans attraverso i social network, Luca Laurenti ha fatto perdere le proprie tracce. I fans, tuttavia, curiosi di sapere come stia trascorrendo la quarantena, hanno rivolto una serie di domande a Bonolis che ha risposto mantenendo la sua vena ironica. “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il coronavirus…”. Il conduttore di Avanti un altro, poi, ha spiegato che tipo di rapporto ha con Laurenti quando non lavorano insieme: “Lui sta lì, sta bene, io rispetto la sua volontà di vita ascetica e remota, per cui se non lavoriamo, tendenzialmente non ci sentiamo. E lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà”, ha concluso.



