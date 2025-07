Paolo Bonolis svela un retroscena sull'amicizia con Luca Laurenti che dura da ben 30 anni.

C’è una coppia televisiva che, da anni, fa compagnia agli italiani strappando puntualmente una risata. Si tratta di quella formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che, dopo essere andati in onda nella fascia preserale con Avanti un altro che tornerà in onda nella prossima stagione televisiva, ogni sabato, sono i protagonisti della prima serata del sabato. Canale 5, infatti, ha deciso di regalare ai propri telespettatori le repliche dell’ultima edizione di Ciao Darwin che, naturalmente, è stata condotta da Paolo Bonolis. Al suo fianco c’è sempre stato Luca Laurenti che, con i suoi siparietti, rende le trasmissioni ancora più allegre e leggere.

Quello che c’è tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tuttavia, non è solo un sodalizio artistico. Il legame tra il maestro e il conduttore, infatti, si basa su una vera amicizia che dura ormai da 30 anni e di cui ha spesso parlato lo stesso Bonolis.

Paolo Bonolis e l’amicizia con Luca Laurenti

Con due percorsi artistici totalmente diversi, Luca Laurenti che è accostato a Tale e Quale Show 2025 di cui potrebbe diventare concorrente a sorpresa e Paolo Bonolis, dopo essersi incontrati sono diventati grandi amici. Il sodalizio artistico tra i due è iniziato nel 1991 perché entrambi erano nel cast di “Urka”, trasmissione per ragazzi di Italia 1. A raccontare il primo incontro tra i due è stato Bonolis in alcune interviste: «Cercavamo qualcuno che cantasse. Ad un certo punto entrò questo ragazzo con una busta di plastica del supermercato. Disse “Buonasera” (con la voce da «Paperino» ndr.) “Sono venuto per il provino da cantante. Ho portato la mia pianola da casa”. […] Cantò un pezzo di Stevie Wonder molto difficile e rimanemmo sorpresi, lo prendemmo subito».

Oggi, i due sono amici da 30 anni: «Luca è per me come la droga per un tossicodipendente. La scimmia che ho sulla spalla (ride, ndr). Scherzo, su. Io non ho un fratello in famiglia, Luca è diventato un fratello per me, gli voglio un mondo di bene, è una persona bellissima, meravigliosa», ha detto Bonolis in alcune occasioni.