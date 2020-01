PAOLO BONOLIS MALEDETTO IN SARDO DA CONCORRENTE/ Video “frastimo” ad Avanti un altro

Paolo Bonolis “maledetto” in sardo da un concorrente di Avanti un altro. E’ proprio quello che è successo al conduttore di Canale 5, inconsapevolmente oggetto di un “frastimo” da parte di un ragazzo che ha spacciato per poesia quella che in Sardegna tutti sanno benissimo essere una maledizione, artistica, è chiaro, ma pur sempre una maledizione. Peccato che il conduttore, ignaro delle parole che gli venivano rivolte, abbia accettato il tutto senza fare una piega: fatta eccezione per un piccolo sussulto quando il giovane Giovanni Malas pronunciava la parola ‘t’impicare’, l’unica vagamente comprensibile. Pensate che il giovane pastore di Cuglieri, in provincia di Oristano, l’abbia fatta del tutto a Bonolis? Non proprio, perché il conduttore, che la sa lunga, si è cautelato. Alla fine dell’anatema ha chiesto:”Lei parla inglese?”, e dopo la risposta affermativa del concorrente ha sentenziato:”Your sister”. Come dire “nel dubbio, a soreta!”.

PAOLO BONOLIS MALEDETTO IN SARDO DA UN CONCORRENTE

Ma cos’ha detto il concorrente di Avanti un altro nel suo “frastimo” a Paolo Bonolis? Questa la maledizione in lingua originale: “Frastimo, ma no isco frastimare ca Deus non m’hat dadu su destinu. Males cantas renas b’hat in mare e unzas cantu pesat su terrinu. Su cannau ti tostet su Buzinu manzanu a carre lenta a t’impicare. Minutos cantu zirat su rellozu ti dian issacadas de puntorzu”. E ora ecco la traduzione da La Repubblica: “Ti maledico, anche se non sono bravo a farlo perché Dio non mi ha dato il talento. Ti vengano tanti mali quanta sabbia c’è nel mare e quante once pesa la terra. Ti metta la fune al collo il boia domani per impiccarti. Possano infierire su di te col pungolo tante volte quanti sono i giri che fa l’orologio”. Povero Bonolis, chissà se col suo “your sister” si sarà salvato dall’anatema sardo…





