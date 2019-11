Paolo Bonolis: “Marco Cartasegna cog*ione”/ “Perchè ascoltare uno che dice…”

Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna? A quanto pare sì. Tutto sarebbe cominciato lo scorso 13 novembre quando l’ex tronista di Uomini e Donne, ha partecipato ad una partita di beneficienza organizzata a Frosinone tra la Nazionale dei cantanti guidata da Paolo Belli e la Nazionale dei conduttori tv guidata da Paolo Bonolis e di cui faceva parte lo stesso Cartasegna. Dopo l’esperienza vissuta nella città laziale, però, l’ex tronista si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram svelando di non aver apprezzato molto la città di Frosinone. “Eccomi arrivato a Frosinone. Città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla proprio dalle mappe. Questo albergo è in linea con questa città. Mi ha fatto venire una tristezza nel cuore incredibile. Adesso piango e poi vado avanti”, ha detto Cartasegna in un video prima pubblicato e poi eliminato dai social.

PAOLO BONOLIS CONTRO MARCO CARTASEGNA: “SE UN COG*IONE DICE…”

Nonostante il video contro Frosinone sia stato eliminato da Marco Cartasegna, le parole pronunciate dall’ex tronista sono comunque arrivate a Paolo Bonolis che, come riferisce il portale Bitchyf, infastidito da quanto dichiarato dall’ex fidanzato di Soleil Sorge, ha così commentato l’accaduto: “Hanno organizzato questa superba manifestazione di Frosinone, che ha contato 11.000 spettatori, uno splendido incasso, siamo stati tutti contenti. Il Cers Onlus ringrazia la città di Frosinone. Poi, se un cogl**ne dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl**ne se c’é tutto il resto del corpo? Siamo tutti contenti, siamo felici!”. Una condanna senza appello, dunque, quella del conduttore di Avanti un altro che, con le sue parole, ha portato l’ex tronista a scusarsi pubblicamente.

MARCO CARTASEGNA CHIEDE SCUSA A FROSINONE

Dopo essersi reso conto della gravità delle sue affermazioni, Marco Cartasegna è tornato sull’accaduto chiedendo pubblicamente scusa alla città di Frosinone e ai suoi cittadini. “Faccio questo video per chiedere scusa. Arrivato a Frosinone, ho pensato di fare un video ironico come sempre, solo che stavolta non è stato ironico né simpatico, ma offensivo. Mi rendo conto che il messaggio è stato offensivo. Non era assolutamente la mia intenzione. Mi rendo conto che non faceva ridere nessuno. Mi dispiace, ho fatto un errore”, spiega l’ex tronista. “Mi dispiace aver offeso la città e i suoi abitanti, mi dispiace aver messo in cattiva luce il gruppo meraviglioso di cui faccio parte“, ha aggiunto ancora rinnovando ulteriormente le scuse a tutti quelli che si sono sentiti offesi dalle sue parole.



