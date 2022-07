Paolo Bonolis, marito Sonia Bruganelli/ “Ci divertiamo, ridiamo come migliori amici”

Paolo Bonolis è il marito di Sonia Bruganelli: crisi tra i due?

Paolo Bonolis è il marito di Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip. Nessuna crisi tra i due, anzi prosegue alla grande la loro storia d’amore. Dopo 20 anni d’amore, un matrimonio felice e la nascita di tre figli: Silvia, Davide e Adele, prosegue l’idillio tra Paolo e Sonia che oltre alla vita privata condividono anche quella professionale. La Bruganelli, infatti, lavora nella casa di produzione SDL, che produce gli show del conduttore. Una coppia solida e stabile, anche se recentemente sono circolati voci di una presunta crisi tra i due. Il motivo? Alcuni tweet lanciati dall’opinionista che ha scritto: “ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme”.

Sonia Bruganelli/ "Il Grande Fratello Vip con tutti gli ingressi può durare due anni"

Non solo, sempre la produttrice televisiva parlando in generale ha scritto: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. Una frase che non è passata inosservata ai tantissimi fan della coppia e curiosi che sono letteralmente impazziti quando la Bruganelli ha scritto “l’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è…”. Cosa è successo tra i due?

“Sonia Bruganelli acida e polemica al Grande Fratello Vip”/ Maurizio Costanzo la difende

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis altro che crisi: a Formentera in vacanza insieme

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono innamorati più che mai. Nessuna crisi tra il popolare conduttore televisivo e l’opinionista del Grande Fratello che, dopo alcuni tweet curiosi, sono apparsi felici in vacanza a Formentera. “La differenza tra noi è che lui ama entrare in contatto con le persone, ha tanta pazienza, io meno” – ha detto la Bruganelli precisando – “Paolo è un professionista straordinario, lo conosco da 26 anni e nonostante non sia romantica vedere parte della sua storia professionale è una cosa che mi emoziona”.

Sonia Bruganelli difende Ilary Blasi e attacca il gossip/ "Che schifo!"

Dal canto suo, invece, Paolo Bonolis parlando della moglie ha detto: “mi piace la sua velocità mentale. La capacità di leggere ironicamente, ma con spessore, quello che osserva. Ci divertiamo insieme, ridiamo, siamo migliori amici”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA