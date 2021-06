Paolo Bonolis: “Mia moglie Sonia opinionista del GF Vip? La guarderò”/ “Purchè non..”

Sonia Bruganelli dovrebbe essere la nuova opinionista del Grande Fratello Vip accanto ad Adriana Volpe. L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma i rumors continuano a sono stati commentati anche da Paolo Bonolis. Il conduttore di Avanti un altro, ospite dell’ultimo puntata del Punto Z di Tommaso Zorzi, si è lasciato andare ad un commento su quello che dovrebbe essere il prossimo impegno televisivo della moglie Sonia. “Ci sono dei doveri familiari, sai. La guarderò, qualcosa. Purché non mi giochi qualche partita qualche squadra. No, non se non c’è niente di meglio in TV, io parlo di calcio”, ha confessato Bonolis a Zorzi a cui ha parlato in generale di televisione ricordando come ciò che viene trasmesso non possa piacere a tutti.

Da anni protagonista indiscusso della televisione italiana, Paolo Bonolis cerca di seguire tutto ciò che viene trasmesso. Tra i tanti programmi trasmessi in questa stagione televisiva ha ammesso di non aver mai visto l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi e vinta da Awed. “Non ho mai visto L’Isola non per una volontà snobistica, ma perché è genere di trasmissione che mi appassiona meno. Ma non c’è niente di male. Si tratta di un programma ben fatto, ben condotto e ben scritto, probabilmente. È che non mi piace il genere. Quindi non l’ho seguita” , ha spiegato Bonolis al Punto Z. Su una sua, futura partecipazione all’Isola come naufrago, infine, ha detto: “Già ho 5 figli, damme n’altra botta!”, ha concluso il conduttore escludendo un suo futuro da concorrente di reality.

